內需股受壓 波司登股價挫8%

波司登日前公布，截至今年3月底止全年純利按年升3.69%至21.38億元人民幣；維持末期股息派13.5仙；惟整體毛利率下降0.6個百分點至59.5%，連累股價昨下挫，收市跌8.19%，報3.25元。

疫下30%門店非正常經營 集團首席財務官兼副總裁朱高峰在業績會指，去年11月因疫情關係，集團在全國有30%門店不能正常經營，其餘70%則流量下降，正因11月、12月是羽絨銷售高峰，故對集團影響非常大，期內亦關閉一年銷售低過200萬元人民幣的網點。

至於集團毛利率向下，他坦言遭女裝品牌拖後腿，期內毛利率跌3.8個百分點至68.6%，且女裝4大品牌的南北供應鏈及銷售協同無做好，所以未來會在管理團隊、營運模式、產品開發着手改善。

不過，他預期「集團今年業績可以樂觀一點，價格策略則因市場實際市況而謹慎。」以剛過去的「618」購物節為例，集團在天貓、京東、唯品會等商品交易總額（GMV）按年升45%，抖音增長就更高，故雖然內地近期零售銷售數據表現不似預期，但對集團來說今年應可穩住情況。

遭中金調低目標價14% 大行高盛認為，波司登去年下半財年銷售較該行預期低10%，純利則符預期，維持其「中性」評級及目標價4.5元。中金指去年集團收入按年增3.45%至167.74億元人民幣，主要受疫情影響，考慮到零售環境尚未恢復，下調集團2024年度每股盈測6%至0.24元，維持「跑贏行業」評級，惟目標價卻下調14%至4.5元。