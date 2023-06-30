野村：目前措施難刺激樓市

為救內地樓市，中央政府已推多項政策，近20個城市陸續放寬限購政策。不過，日資券商野村中國房地產研究主管董季舟認為，單單降低置業人士首期支付比例或取消買樓限制，不足以刺激居民買樓意欲，當局需更積極出招谷樓市。

更積極出招穩信心 中國人民銀行昨發布第二季銀行儲蓄戶問卷調查報告，只有15.9%居民預期第三季樓價上漲，低於此前一季的18.5%；同時有16.5%預期下降，亦多過此前的14.4%。透過樓價不升反跌的看法，不難理解大眾入市買樓的信心仍較低迷。尤其是調查顯示收入感受指數及就業感受指數雙雙下行，分別降至49.7%及37.6%，憂心飯碗不保下，或對借錢買樓增加負擔更形卻步。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮亦指，今年以來新盤交投急降，二手樓供應攀升，同時居民出現提前還貸潮，反映整體房地產市場預期不穩，擔心形成價格或信心的負向螺旋。

花旗建議引入轉按 余認為，現時業主尋求提前還貸的原因在於息口。據其團隊測算，若把現有存量按揭利率降到約4.1厘，跟新增房貸利率持平，每年可節省3,000億元人民幣的付息壓力，釋放住戶的潛在購買力。為免一刀切調降房貸利率，對銀行帶來衝擊，他更傾向引入抵押貸款再融資機制，即轉按，住戶有機會跟銀行重新議定按揭合約，通過簽訂新合約來替代原有的高息合約。