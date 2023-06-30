美庫存跌幅超預期 布油上望100美元

受美國上周原油庫存下跌影響，油價上升。美國能源情報署（EIA）日前公布，上周美國原油庫存下降960萬桶，至4.537億桶，下降幅度超過預期，同時亦遠高於2018至2022年5年間的平均降幅。投行摩根大通發表報告則指，在通脹4%的背景下，預期倫敦布蘭特期油價格將上升至每桶80至100美元。

巴菲特再增持西方石油 摩通報告指出，石油需求不會到達頂峰，因為在10年內能源轉型技術將無法「改變現狀」，預計到2030年，全球石油需求將達到每日1.069億桶，較2022年的水平增加每日710萬桶。與此同時，供需缺口將超過每日400萬桶。該行又指，石油需求的增長將愈來愈多地受到石化產品和航空旅行需求的推動，其中單是石化產品的需求增長將達到每日240萬桶，佔總需求增長的33%。

倫敦布蘭特期油價格昨日曾報每桶74.91美元，上升0.9%；紐約期油曾報每桶70.33美元，上升1.11%。

此外，外媒報道指，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡周三表示，再度增持西方石油（Occidental Petroleum Corp）股份，持股比例增至25%以上。監管文件顯示，巴郡在本月26至28日期間以約1.221億美元購入466萬股西方石油，目前手中持股達2.241億股，按周三收盤價計算，持股價值總計約129億美元。巴郡自去年開始購入西方石油股份，當時正值俄羅斯入侵烏克蘭，油價上漲。

金價曾創3個半月新低 另一邊廂，受美國聯儲局主席鮑威爾周三突然「放鷹」，指大多數聯儲局決策者仍認為今年會再加息兩次言論影響，美元走強，現貨金震盪下跌，一度創近3個半月新低至每安士1,902.6美元，其後回升，曾報1,909.84美元，升0.13%。分析指出，金價短線仍面臨進一步下行風險，有機會再試至3月15日低位1,885.66美元附近水平。