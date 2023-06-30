全球130地區研數碼幣 近半正開發或啟動

數碼貨幣日趨普及，在愈來愈多國家被廣泛使用。外媒報道指，美國智庫大西洋理事會發表報告指出，現時全球共有130個國家正探討數碼貨幣，佔全球經濟總量98%，而當中近一半正處於進階開發、試點或啟動階段，除阿根廷以外的所有G20國家都已進入進階階段。

報告指，過去6個月各國央行的數碼貨幣探索十分積極，包括加勒比海地區和尼日利亞在內的11個國家已經推出央行數碼貨幣（CBDC），而中國的數碼人民幣試點測試現已覆蓋2.6億人口，涵蓋從電子商務到政府消費補貼約200種支付場景。

印度巴西計劃明年推出 另外，兩個大型新興經濟體印度和巴西也計劃明年推出數碼貨幣。歐洲央行則有望在2028年啟動數碼歐元試點，其他20多個國家也將在今年採取重大舉措進行試點。不過，美國的數碼美元計劃只是在銀行對銀行的批發業務中取得進展，零售層面則停滯不前。

事實上，各國央行大力推動數碼貨幣之際，正值實物現金使用量下降，各國央行均希望透過數碼貨幣抵禦比特幣和大型科技公司對其印鈔能力的威脅。

金管：數碼港元靠各界合作 另一邊廂，金管局首席金融科技總監周文正表示，雖然金管局未決定會否或何時推出零售層面的央行數碼貨幣，即數碼港元，但會積極推動政府、業界和學術界合作，豐富金管局對央行數碼貨幣主要政策和設計經驗。他又指，各界亦需要集思廣益、通力合作，亦為將來可能推出數碼港元做好準備，共同開拓香港貨幣的未來發展。

提及金管局，該局昨日宣布與香港銀行公會攜手推出《保障消費者防詐騙約章》，提高公眾對保護信用卡及資料的意識，獲全港23間發卡銀行和15家大型商戶參與。