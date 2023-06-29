全球營商掀巨變 企業變陣迎挑戰

過去數十年的太平盛世已隨着全球兩大經濟體脫鈎、東西分裂、全球一體化解體而告終。過去沿用的商業模式，隨着國際地緣政治風險上升、供應鏈重組，高通脹與利率高企等新常態下，也得改變。企業要生存，就得及早調整發展策略，始能應對挑戰！

過去全球一體化下，各地互相善用資源優勢，發揮供應鏈的最大效益，推動經貿持續高增長，不斷創造新價值。惟隨着中美開打貿易戰，美國高舉貿易保護主義，主張美國製造，減少在華產銷，變相推動全球產業供應鏈改變，而開打科技戰，正加速這個重構過程。

問題是諸如美國確是擁有技術，卻缺乏如中國獨有高效和完善的產業鏈，美國要自行投資建廠及供應商品，不但需要市場與金錢，還有勞動力和市場，這方面若然中國缺席，美國的資本回報肯定無法重現昔日的超高水平。企業盈利看跌，也預示美國經濟產值將受壓。

當然，中國亦遇到問題，如外資撤離，或將部分生產線搬往其他亞洲地區，致令就業市場承壓，企業利潤下滑，經濟增速放慢，調整產業結構也需時。可見中美這階段是一榮俱榮，一損俱損，就看兩者如何變陣，以最快的速度減少依賴，爭奪重構新全球化模式的主導地位，重建增長軌道與可持續發展模式。

如是者，全球企業要面對的問題乃世界經濟的增長周期高峰已過，換言之未來搵食會愈來愈艱難。再者，通脹與利率高企成新常態下，這些年利用超低息與高槓桿延續增長的「把戲」已行不通。相反，物價上升，財務成本增加，但人口老化、由全球化趨向地區化發展也意味市場需求將下降，提價空間不大之餘，更得設法應用創新科技協助減省成本，否則營商所面對的不是生意賺多少的問題，而是缺乏合理回報，難以維持經營的存亡問題。

另一點企業須應對的是國際地緣政治風險上升。中美博弈，不會十年八載有答案，東西分裂，去美元化，亞洲經濟崛起，都令營商環境變得不一樣。過去在全球多個市場有業務、賺盡世界每個角落金錢的全球化企業，是資金寵兒；可如今卻因涉及不同市場及監管，甚至面對美國無遠弗屆的制裁之手，坐立不安。化解之法是改變發展策略，盡量走本地化路線，即要做某一市場的生意，就在當地獨立產銷經營，盡量避免涉及跨市場的營運和監管。

最近港股先後有大型本地企業進行重組，以減少債務，應對通脹與利率周期等經營環境新挑戰；亦有外資企業透過業務重組，套現減債的同時，將西方市場的業務剝離，專注做亞洲業務，以迴避地緣政治風險。諸如此類的企業重組舉動將陸續有來，也許能為短期股市帶來一些炒作題材，惟中長期而言，企業不能再鬥規模「大」，而是鬥把市場做「專」。

做生意，沒有一本通書能看到老！百年變局下，企業無論大小也得認清形勢，眼前的挑戰已不只是經濟周期起跌般簡單，而是關係到全球未來數十年的發展路向。大國在變，接下來經濟各個環節都要思變，適者始可生存！