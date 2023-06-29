輪商精選：看好比亞迪吼16945
聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下巴郡於本月19日減持比亞迪股份(01211)253.25萬股H股，套現約6.76億元。受再度被減持影響，比亞迪股價早前在260元水平橫行後，上周五起連跌3日，跌至250元水平。比亞迪昨日高開後早段曾倒跌，最低見249.2元的半個月低位，及後重上250元水平，並在250至252元附近窄幅上落，收報252.2元，跌0.15%。
觀察個股認股證資金流向，比亞迪好倉近期獲資金趁低吸納，上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約710萬元；其淡倉於近日亦獲資金留意，本周二錄得約60萬元資金流入。
睇淡可留意16967
雖見比亞迪股價回穩至250元水平，但仍處於近期低位，或會繼續受外來因素影響而波動，因此投資者在部署時，建議以風險角度出發，選擇合適市況及投資取態的條款產品。
投資者如看好，可留意比亞迪認購證16945，行使價289.08元，12月19日到期，實際槓桿6倍，為中期及輕微價外產品。相反，如看淡可留意比亞迪認沽證16967，行使價195.18元，12月20日到期，實際槓桿5.6倍，為行使價140元以上、3個月期以上產品中最高槓桿。
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