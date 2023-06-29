宏觀剖析：英通脹難下 增衰退風險

英倫銀行在6月份的議息會議上將主要利率上調0.5厘，超出市場預期。由於勞動市場及通脹數據較預期強勁，英倫銀行決定重新加快加息步伐，令投資市場進一步懷疑貨幣政策的成效。

事實上，這是英國連續第13次加息，以致利率升至5厘，為2008年9月以來的最高水平。在是次會議前，儘管大多數經濟學家預測英倫銀行將會加息0.25厘，投資者亦預計利率將持續上升，再於2024年第一季度達到6厘的峰值。但自英倫銀行宣布加息以來，期權市場的表現反映目前利率有五成機會於今年底前便達到6.25厘的峰值。

薪資提速上升 物價添壓 以下兩組關鍵數據均使貨幣政策委員會感到不安。第一組是在6月13日發布的勞動市場統計數據，顯示整體失業率下降至3.8%，但薪酬增長（不包括花紅）卻意外地按年急升至7.2%，這意味勞動市場放緩的初步迹象已被修正，通脹壓力將進一步增加。

第二組是6月21日發布的通脹數據，顯示整體消費物價指數（CPI）按年徘徊於8.7%，而金融市場普遍預期下跌至8.4%。核心通脹按年升幅（不包括能源、食品、酒類及煙草）由6.8%升至7.1%，而服務業通脹（由勞動成本主導）按年升至7.4%，是1992年3月以來最高。

即使通脹率過高，但若剔除波動性較大的運輸服務通脹，其餘「核心服務」通脹實際輕微下降。機票價格亦是推升通脹的主因，其中5月份機票價格按月升幅達到20%的驚人水平。這可能關聯到額外的公眾假期，英國人因而改變出行計劃，若是如此，7月的情況將會出現逆轉。

英倫銀行數據顯示，過去10年英國擁有未償還抵押貸款的家庭住戶比例從32%降至26%，反映英國人口老化問題。此外，按浮動利率計息的抵押貸款比例已從2012年的71%降至2022年12月的13%。英國家庭通過極低利率及增加定期抵押貸款產品，以減少短期風險敞口。英國國家統計局於6月21日公布的研究據顯示，租金正加速上漲，但英國租金的平均按年升幅不足5%，遠低於目前讓購房者需要進行再抵押的升幅。

高利率持續恐拖垮樓價 英倫銀行發布公告後的市場反應值得探討。利率預期的重新定價亦導致兩年期英國國債孳息率上升，但5年期及10年期英國國債的情況相反。此外，英鎊兌美元及歐元小幅度下跌。加息幅度大於預期的情況並不常見，唯一的原因可能是經濟衰退憂慮升溫。

分析認為，上述樓市走勢降低家庭住戶對利率上升的敏感度，英國脫歐亦影響進口及企業招聘員工的能力，從而使英國更容易出現通脹問題。金融市場需要徹底改變才能令通脹及時降溫，這需要市場從支出轉向儲蓄，最終或需要更大幅地上調利率，幅度亦可能高達7至8%。然而，現時並不認為英倫銀行會大幅度加息，因為這可能引致重大的金融風險，極高的利率可能使目前的樓價變得更難以負擔，從而導致大幅下跌。

由於英國財政面臨極高風險，當地政府正透過國債向貸款機構支付更高利息，若投資者憂慮政府需要援助部分銀行，英國國債或會出現擠提，同時英鎊亦會因而大跌。英倫銀行近期承認其預測不夠準確，隨後可能對其流程展開外部審查。鑑於利率影響具有滯後性，被抵押貸款市場發展所延長，這可能反映貨幣政策委員會不能再等待，並容許通脹以更緩慢的速度回落，這情況將增加經濟衰退風險，亦可能會引發更嚴峻的後果。

施羅德投資