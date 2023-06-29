商舖成交：上水舖傳4525萬沽 兩年賺千萬

中港通關本港舖位買賣市場明顯轉旺，不少疫情爆發期間購入的舖位都獲利離場。上水龍琛路一個由日本食品店租用地舖，市傳以約4,525萬元易手，物業僅約兩年升值近三成。

消息人士透露，上述舖位為龍豐花園地下一個舖位，面積約500方呎，原先叫價約5,200萬元，市傳透過公司股份轉讓形式沽出。原業主於2021年以約3,500萬元買入，兩年漲價逾千萬元。

投資者短炒北角舖 5個月升41% 此外，港島北角城市花園商場地舖，實用面積約680方呎，亦以約1,880萬元沽出，原業主為投資者，僅於5個月前以約1,330萬元購入，是次轉售帳面獲利550萬元，賺幅高達41%。

另方面，中原（工商舖）指出，2023年截至6月27日的上半年，市場共錄約1,816宗工商舖買賣，涉及總成交金額約358.77億元，分別較去年下半年多約1.5%與2.2%。該行預期，下半年整體工商舖市場前景審慎樂觀，期間成交量及總值料達2,020宗及380億元，買賣價平穩至下跌約5%。