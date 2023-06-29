新盤消息：海茵莊園現樓變相劈兩成賣

價單顯示，項目最新為45個單位增設23%或25%折扣，連同即供付款計劃可享的2%折扣計，該批單位最高折扣率為27%，折實平均呎價約18,287元。發展商指，項目同日上載銷售安排，將推出當中26伙於周日起出售，包括21伙開放式戶及5伙一房，折實價372.2萬至512.5萬元，折實呎價16,164至18,808元。