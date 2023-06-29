新盤消息：海茵莊園現樓變相劈兩成賣
樓市積弱，個別新盤餘貨頻頻增折扣，變相減價出貨。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，已屬現樓，昨日修改價單，為個別單位增設最高27%折扣，折實售價較一年半前大幅減價逾兩成。
價單顯示，項目最新為45個單位增設23%或25%折扣，連同即供付款計劃可享的2%折扣計，該批單位最高折扣率為27%，折實平均呎價約18,287元。發展商指，項目同日上載銷售安排，將推出當中26伙於周日起出售，包括21伙開放式戶及5伙一房，折實價372.2萬至512.5萬元，折實呎價16,164至18,808元。
以價單3號內的第2座3樓C1室開放式戶為例，單位實用面積245方呎，於2021年10月定價為553.3萬元，當時折扣率僅3%，折實價約536.7萬元。現時該單位最高折扣為27%，折實價約403.9萬元，意味該單位最新折實售價較一年半前已大幅減價約132.8萬元，減幅達24.7%。
HENLEY PARK暫收5240票
市區焦點新盤收票理想，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK過去5日累計已接獲5,240張入票，以首輪發售228伙計，暫超額認購近22倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，目前入票客源地區分布上，九龍區佔六成，港島區及新界區各佔兩成，當中投資者佔整體三成。
同系旺角利奧坊‧壹隅，落實周日發售6伙一房戶，折實價603.7萬至665.98萬元，折實呎價21,786至25,227元。其中，售價最低為6樓B室，實用面積275方呎，折實呎價約21,953元。另外，佳明集團控股(01271)的土瓜灣明雋將於今日晚上8時截票。
一手市場錄得逾億元大額成交。嘉華國際(00173)的東半山肇輝臺6號，昨以1.18億元沽出16樓A室頂層五房特色戶，實用面積2,816方呎，連2,262方呎平台，呎價約41,903元。
雲滙1期成交價2219萬
此外，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，透過招標沽出第1座19樓A2室，三房連儲物室間隔，成交價2,219.16萬元，呎價約23,811元。
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