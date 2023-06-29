鑽嶺一房賣335萬 8年輸13%

二手樓繼續失守，單日有至少5宗蝕讓成交。黃大仙鑽嶺一房戶劈價至335萬元低估價賣出，約8年帳貶約13.7%。

富誠地產林凱薇表示，上址為低層G室，實用面積約214方呎，6月初租約屆滿後以360萬元放售，較銀行估值低約7%，不足兩星期即獲上車客購入，呎價約15,654元。原業主於2015年9月以388萬元購入，帳面蝕約53萬元。

河畔不足4年貶一成 美聯鄧嘉瑋指，沙田河畔花園A座中層B室兩房戶，實用面積約242方呎，議價兩萬元，以428萬元沽，呎價約17,686元，不足4年帳面貶值約一成。

粉嶺牽晴間有業主於辣招期屆滿當日，即蝕賣兩房戶。該行蔣曜名稱，屋苑2座高層G室以593萬元賣出，呎價約13,416元，3年帳蝕27萬元。

中原李嘉龍亦透露，大埔白石角海日灣II第13座中層E室，議價後以850萬元沽出，約4年帳面貶值約55萬元。利嘉閣黃偉樂則指，荃灣爵悅庭西爵軒高層D室，連裝修賣826萬元，約4年帳面虧損4萬元。

各區低價成交湧現，沙田第一城三房價跌至600萬元。美聯翁凱傑稱，該盤32座中低層實用面積約451方呎單位，減價40萬元沽，呎價約13,304元。同區富豪花園N座高層三房戶僅售670萬元，較2021年同類型成交低約17%。

鰂魚涌屋苑連錄低價買賣。該行黃凱達稱，太古城寶山閣低層H室兩房戶，以820萬元易手，呎價僅約13,712元。忠誠拍賣昨售出3項銀主盤，同區康怡花園H座中層1室一口價賣950萬元，呎價約13,869元，低估價約17.2%。同場逸樺園2座高層A室亦以1,530萬元售出，低估價約13.1%。