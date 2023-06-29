樓價又跌過 4連揚斷纜

新界中大型戶月挫12%最甘 市場預警未冧完 息口持續高企，住宅市場買家觀望，拖累本港樓價轉跌。政府最新公布5月私人住宅售價指數報351點，按月回落約0.73%，為連升4個月後斷纜，期間以新界區的中大型單位平均每方呎售價跌幅最顯著，按月挫近12%。市場人士普遍對短期內樓市走勢不樂觀，部分相信6月樓價會持續向下。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私宅樓價指數較4月為低，按年則仍跌約8.95%，而今年首5個月售價漲幅亦收窄至約4.87%。而相比2021年9月的歷史高位398.1點，仍錄得約11.83%跌幅。

租金升0.9% 跑贏樓價 此外，租金走勢跑贏樓價。5月私宅租金指數報180.6點，按月上升約0.95%，已連升4個月，今年截至5月累漲約2.91%。

至於上月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位按月跌幅較大，最新報352.4點，按月挫約0.76%，連升4個月後回落。實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位最新報311.4點，按月下調約0.73%，4連升也斷纜。

2023年5月，據該署臨時數字，撇除按月買賣量不足20宗的類別，共有8個類別的私人住宅平均每方呎售價下跌，同時，只有另外兩個類別上升。

其中，跌幅最大為新界區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，今年5月平均每方呎售價跌穿1.2萬元，最新報約11,247元，按月顯著下跌約11.76%，以今年截至5月計，則仍累漲約12.78%。

同期跌幅較明顯的是新界區實用面積約431方呎以下細單位，平均呎價報約12,276元，按月下挫約3.63%，為今年1月後最低，今年首5個月已累漲約3%。

對於未來本港樓市走向，萊坊董事王兆麒指出，高息口與購買力不足，加上新盤貨尾量囤積等因素，阻礙樓價進一步攀升，而由於市場欠缺利好消息，第二季樓價阻力遠較第一季大，預計今年上半年樓價會在低位徘徊。而世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩預料，6月指數有可能持續下跌。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，上月樓價指數回落至今年2月後的低位，展望6月市況，樓市仍處於緩慢整固階段，料樓價上下波幅在0.5%之內。

推出撐市政策始有轉機 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指，通關後未見內地客入市個案明顯增加，未達預期般理想，若政府短期內推出支持樓市政策，第三季樓市走勢才有轉機。

美聯物業首席分析師劉嘉輝估計，租金將持續上升，料「樓價跌、租金升」的背馳走勢短期內將持續。

私宅樓價指數走勢