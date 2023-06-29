澳洲研嚴管網上賭博 成立全國監管機構

澳洲當局擬再度收緊對博彩業的監管，以防病態賭博蔓延，包括建議在3年內禁絕所有網上博彩廣告，以及成立全國性的網上博彩監管機構，這有別於以往在不同省份自行監管的做法。

當地國會公開一份題為《贏少少、輸多多》（You win some, you lose more）的調查報告，列出31項建議去減低博彩對民眾的傷害。就建議成立單一監管機構覆蓋全國，調查小組的主席梅菲（Peta Murphy）表示，該單一政府部長職責是制訂和實施關於減少網上賭博危害的全國策略，當中需要有相關法例支持，包括要設立網上賭博監察員、對網上博彩服務供應商（WSP）徵收「博彩危害稅」，以及舉辦公眾教育活動等。

她進一步解釋，省和地區政府照舊可在消費層面向WSP徵稅，又認為成立跨省份的單一監管機構好處是可加強對消費者的保護，包括WSP在接受任何投注前，需要核實賭客的身份、禁止誘賭，並且確保WSP完成其在法律下的義務。

籲禁網上博彩廣告 報告建議，在3年內分4個階段讓網上博彩廣告逐步消失，第一階段包括禁止電台在上課和下課時段播放任何相關廣告；第二階段建議不得在體育賽事進行期間及一小時前播放博彩廣告或相關的投注評論，也不准參賽者的衣服上有任何相關廣告或標誌等。

有評論指，現行由省政府監管博彩業的法規在20多年前設立，未與時並進，期望新法規可統一全國口徑，在有更多資源下做好監管。