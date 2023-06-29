澳洲上月通脹僅5.6％ 創13個月新低

澳洲5月份消費物價指數（CPI）按年升5.6%，通脹率放緩至13個月低位，降溫程度甚至超過經濟學家預期，主要受燃料價格大幅回落影響，且衡量核心通脹的指標也有所降溫，或為澳洲央行7月暫停加息提供空間。

助紓緩加息壓力 雖然最新物價數據有助減少澳洲央行下周二的加息壓力，但在美元略現資金流入下，昨日澳元兌美元輕微受壓，曾低見66.17美仙，或5.1657港元。

澳洲統計局物價統計負責人Michelle Marquardt昨指，如果剔除燃料等價格波動較大的項目，5月核心通脹的降幅仍較溫和，僅由4月的6.5%回落至6.4%，比去年12月高峰7.3%相差不足一個百分點。

CPI分項中，以住房、食品和非酒精飲料、保險及金融服務費的增幅最為明顯，分別按年升8.4%、7.9%及7.8%；而汽車燃料價格則由升轉跌，按年減8%，部分抵銷了5月整體CPI漲幅。

住房類別方面，隨着建築材料價格漲勢繼續放緩，上月新建住宅價格只漲8.3%，升幅為2021年11月以來低位；租金按年增幅達6.3%。食品和非酒精飲料維持升幅，主因外出用餐和外賣食品急增7.7%，反映原材料、租金、水電費和工資等成本上漲已轉嫁到消費者身上。現時市場預計，周四出爐的澳洲零售數據或顯示上月整體消費支出金額幾乎停滯不前，而商業信心也可能趨弱。

另一港人熱門移民地加拿大的5月份CPI升幅亦回落至3.4%，為2021年6月來低位，按月僅升0.4%，低於市場預期的0.5%，或迫使當地央行暫且跳過緊縮貨幣政策一次。同樣通脹放緩的還可能有英國，上周有份反對加息的英倫銀行貨幣政策委員會委員Swati Dhingra出席活動時指，5月生產物價指數（PPI）已顯著回落，或預示核心通脹將進一步放緩。