瑞銀擬裁瑞信逾半員工 涉兩萬人
瑞銀集團將於6月初完成收購瑞士信貸，據報瑞銀現計劃分3輪裁減瑞信一半以上員工。以目前瑞信約4.5萬名員工計算，即將裁減逾兩萬名員工。
投行部門首當其衝
在完成收購瑞信後，瑞銀的員工總數將增至約12萬人，故裁員無可避免，目標是令合併後員工總數減少三成或3.5萬人，在未來數年能省約60億美元員工成本。事實上，兩者合併後，董事會僅一人來自瑞信，即瑞信行政總裁Ulrich Koerner，而關鍵財富管理部門20多人的團隊中，僅5人來自瑞信。故在裁員行動中，瑞信自然是被裁減人手的主要目標。
具體上，有指瑞銀將於7月底開展瑞信首輪裁員行動，涉及最多部門，包括位於倫敦、紐約與亞洲部分地區的投行銀行家、交易員及後勤員工，而餘下兩輪初步計劃在9月和10月開展。
不過，消息指瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家，亦擬保留業績前20%的交易員，特別是專注於科技、媒體和電訊業的銀行家，惟許多頂尖員工已經離職或被競爭對手挖走。據報最近幾個月，同業德意志銀行、富瑞及富國銀行等都在爭奪瑞信的專才。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：