瑞銀擬裁瑞信逾半員工 涉兩萬人

投行部門首當其衝

在完成收購瑞信後，瑞銀的員工總數將增至約12萬人，故裁員無可避免，目標是令合併後員工總數減少三成或3.5萬人，在未來數年能省約60億美元員工成本。事實上，兩者合併後，董事會僅一人來自瑞信，即瑞信行政總裁Ulrich Koerner，而關鍵財富管理部門20多人的團隊中，僅5人來自瑞信。故在裁員行動中，瑞信自然是被裁減人手的主要目標。