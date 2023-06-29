日央行持國債破頂

佔發行額53% 每百Yen低見5.43港元 為了捍衞日本國債孳息率上限，日本央行自去年中起施以超寬鬆貨幣政策，至今幾乎買盡市場上流通的國債（JGB）。最新數據顯示，截至3月底止首季日本央行持有國債的比例已超越53%，不僅再創有紀錄以來新高，亦是連續3個季度升穿50%水平。雖然財務省官員近日主動「出口術」圖減緩日圓貶值壓力，惟日圓兌每美元繼續未止跌，昨日曾低見144.27，再創去年11月初之後的新低，折合每百日圓低見5.43港元，港人想平暢日Yen的機會又來了！

家庭金融資產連漲12季 日本央行表示，截至3月底國債發行額為1,079.95萬億日圓（約58.73萬億港元），當中央行持有576.06萬億日圓（約31.33萬億港元），佔比53.34%。惟值得留意的是，在央行「無限量買債」放水之際，日本民眾卻繼續囤積現金，事關家庭金融資產連升12季，創下歷史紀錄新高。

截至3月底止，當地的個人（家庭部門）金融資產較一年前增加1.1%至2,043萬億日圓（約111萬億港元），亦是連續第6個季度突破2,000萬億日圓。

按各類資產餘額劃分，現金存款按年升1.7%至1,107萬億日圓（約60萬億港元），連升第65季；股票升2.7%至226萬億日圓（約12萬億港元）；另債券升4%至27萬億日圓（約一萬億港元）。各類資產佔比方面，現金存款佔54.2%，保險、養老金和標準化保障共佔26.2%，股票及投資信託各佔11%及4.4%。分析指出，隨着現金存款價值因物價上漲而有所降低，加上日本股市強勢，估計民眾將「由儲蓄轉投資」。

渣打估圓匯一年升值10% 至於日本股市結束連續4日跌勢，日經平均指數昨日收升655點或2.02%，收報33,193點，其中「股神」巴菲特增持的伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的5大商社股價齊齊做好，升幅介乎1至3%。

當然，日股強勢，弱日圓功不可沒，但渣打香港投資策略主管梁振輝最新反而看好日圓前景，料未來3個月日圓兌每美元將會升至139，意味每百日圓兌港元見5.6算；未來12個月更有機會升近10%，兌每美元升至130水平，亦即每百日圓兌港元將重回6算。他解釋，由於該行估計日本央行或會放棄孳息曲線控制（YCC）政策，所以美日息差收窄將帶動日圓大幅上升，建議有意赴日本旅遊的港人可低吸日圓。

植田和男拒評會否托匯 日本央行行長植田和男於歐洲央行論壇上表示，日本經濟表現不俗，增長速度在積壓需求釋放下略勝潛力，通脹預期有上升迹象，惟暫時仍未到2%的「均衡水平」，又重申日本通脹今年會隨進口價格有所回落。他拒評日本會否入市托匯，但被問到其他央行收水是否過度就答「不」。

日圓過去一年走勢