港發離岸人債增逾倍

財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議表示，去年在港發行的離岸人民幣債券（包括存款證）總額達3,300億元（人民幣‧下同），按年增長逾一倍；截至4月底，本港的人民幣存款餘額（包括存款證餘額）約9,800億元，為「一帶一路」相關國家和地區，以至全球的離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。

續與內地研擴互聯互通 關於上周一推出的「港幣─人民幣雙櫃台模式」，許指當局正與內地緊密協作，為全速落實在港股通增加人民幣交易櫃台的措施而努力，並稱政府及監管機構將繼續與內地有關部委，探討各項互聯互通計劃的擴容增量方案和豐富產品選項，包括提供更多元化的風險管理工具如在港推出國債期貨。

此外，當局第二季將通過按揭證券公司，開展基建融資證券化的先導計劃，向機構市場發行總值約4億美元的相關產品。

談及數碼港元進展，他稱政府一直致力推動數碼貨幣發展。其中在批發層面，金管局與「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目的其他成員，會致力將mBridge平台發展為「最簡可行產品」，讓系統最終正式運作。至於在零售層面，金管局正通過3軌道方式為將來可能推出「數碼港元」作準備及奠定基礎。另中國人民銀行數字貨幣研究所與金管局亦正開展數字人民幣跨境支付合作。