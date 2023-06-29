港交所10月推新股結算平台FINI

港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

港交所行政總裁歐冠昇表示，通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。

FINI以雲端平台架設，新股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作，以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

港交所同時公布，經香港證監會批准的《上市規則》、香港結算規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。另外，證監會與聯交所已簽訂《規管上市事宜的諒解備忘錄》的第二份補充文件，以配合FINI運作。