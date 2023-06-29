港交所10月推新股結算平台FINI
市場引頸以待的新股結算平台FINI將於今年10月推出！香港交易所(00388)指，FINI是市場的重要改革，將新股結算流程全面現代化和數碼化，新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2），提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展，惟正式推出日期將於啟用數星期前另行公布，以待市場準備就緒。
港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。
港交所行政總裁歐冠昇表示，通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。
FINI以雲端平台架設，新股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作，以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。
港交所同時公布，經香港證監會批准的《上市規則》、香港結算規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。另外，證監會與聯交所已簽訂《規管上市事宜的諒解備忘錄》的第二份補充文件，以配合FINI運作。
科倫博泰$7353入場
另外，尚未有盈利生物科技公司科倫博泰(06990)今日起至下周二招股，每股招股價介乎60.6至72.8元，發行2,244.61萬股H股，集資最多16.35億元。每手100股H股，入場費7,353.42元，預期7月11日掛牌。該公司獲母公司科倫藥業在內的5名基礎投資者撐場，認購約6,728.36萬美元等值股份，以招股價上限計，佔發售規模32.2%。
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