太古擬304億向母企售美國可口可樂 派特息

港股現貨市場水盡鵝飛，但再有大型上市企業進行重大資產重組。太古公司（A股：00019、B股：00087）宣布，擬將在美國西部13個州生產和銷售可口可樂等飲料的全資子公司，以現金39億美元（約304.2億港元）賣給其英資控股股東，並拿其中約117億元派特別股息，太古A股東每股收8.12元，每手4,060元；太古B股東每股收1.6424元，每手4,106元。

若計及今次交易及豪派特別息，剝離有關業務，等同太古去年12月底的資本淨負債比率（不含租賃負債）由18%降至11.6%，現金利息倍數（不包括交易的出售收益）由6倍增至7.3倍，即用作還息的現金儲備明顯提高。

太一資本管理研究部董事湯麗鴻認為，太古股東獲派特別息，應該傾向通過交易，可提振股價，惟料逼近70元有阻力，也不排除像新世界般升勢不能持久，因為市場會關注所得資金如何應用，而且在當前經濟欠佳剝離一項主要業務套現，難免予人對息口負擔和對前景保守的觀感。

本次交易另一看點在於太古強調「與公司以大中華區及東南亞為業務重心的策略一致」，所得的百億資金會用來支付在核心業務（地產、飲料和航空）和新增長領域中具強大增長潛力的長期投資項目，可見太古對內地前景頗有信心。亦有分析指出，作為一家英資公司，太古將美國的業務售回母企，專注做大中華區及東南亞業務，有助在中美博弈下，迴避地緣政治風險。