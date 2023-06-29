產經

港股陰乾 恐插落18500

恒生指數好淡角力，昨日主板總成交按日萎縮逾一成三。（中新社圖片） 恒生指數好淡角力，昨日主板總成交按日萎縮逾一成三。（中新社圖片）
恒生指數好淡角力，昨日主板總成交按日萎縮逾一成三。（中新社圖片）
成交奀不足800億 技術走勢仍疲弱
港股繼續一潭死水！昨日主板總成交按日萎縮逾一成三，至僅得793.18億元，反映市況反彈過後缺乏承接。恒生指數好淡角力，低開48點後最多挫128點見19,019點，其後曾倒升74點，全日收升23點或0.12%，至19,172點。信誠證券聯席董事張智威預料，恒指會再跌穿19,000點大關，下試18,500點水平，除了因為日前港股升逾400點只是「乾升」、成交不足一千億之外，技術指標亦未能呈現突破，反映弱勢未改。
國企指數昨日收報6,521點，升16點或0.26%；科技指數雖重上4,000點大關，但收報4,001點，僅升29點或0.75%；港股通淨買入73.09億元。論板塊，有國策支持的電動車造車新勢力表現較標青，蔚來(09866)與中海煉化將共建充換電基礎設施，刺激股價升7.17%；小鵬汽車(09868)的G6將於7月逐步交付，昨日股價大漲逾11%；同業理想汽車(02015)亦升2.76%。
渣打：中港股需催化劑
另外，申洲國際(02313)及海底撈(06862)俱升逾2.4%，為表現最佳藍籌股。投資銀行花旗發表報告，看好申洲國際、周大福(01929)、比亞迪股份(01211)等多隻股份。該行解釋，股市潛在催化劑或來自內地出台更多支持政策、部分行業出現利潤率擴張等，故看好A股而非H股，建議增持消費、互聯網、交通和科技板塊。惟因目前內地經濟疲軟、人民幣匯價趨軟，以及中美關係緊張等，今年下半年主要指數或維持區間波動的狀態；企業每股盈利增幅或從今年的21.1%，收窄至明年的9.8%，故該行相應將恒指今年底及明年上半年目標分別下調至22,000點及23,000點。
渣打財富管理首席投資辦公室的北亞區投資總監鄭子豐同意中港股市需要一些重大利好措施作為催化劑，才可重振市場情緒，料恒指在18,000至20,000點之間窄幅徘徊，若有刺激政策出台，則可上望21,000點。
周大福企業日前擬以每股9.15元，全購新世界發展(00017)旗下的綜合企業新創建(00659)。中信里昂指出，要約價並不吸引，較該行認為新創建的合理估值低16至18%，市帳率亦低於2016年新世界中國地產私有化最終作價一成，預期獨立股東將不接納要約。惟該行相信，周企將繼續支持新世界發展，或會提價收購新創建餘下股份，故上調新創建目標價21.68%至10.1元，基於7.1厘股息率，故給予「買入」投資評級。同時，該行維持新世界發展「買入」評級及目標價29.9元，該股昨日收報19.48元，跌1.02%。
大摩料新世界短期跑輸
摩根士丹利則預計，新世界發展未來60日股價將有逾八成機會率跑輸大市，給予「與大市同步」投資評級，目標價21元。該行解釋，交易有助該股減債，但完成後包括永續債在內的淨負債率仍高達67%，分派特別股息亦難推動重估。
交銀國際認為，新世界發展在利息成本上升周期出售非核心資產可實時強化財務狀況、更專注於物業發展、物業投資等核心業務。另外，新世界發展現時股價較其資產淨值（NAV）有較大折讓，出售新創建和派發特別股息可為股東解鎖價值。該行維持新世界發展「買入」評級及目標價33.3元。
恒指年初以來表現恒指年初以來表現
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