港股陰乾 恐插落18500

成交奀不足800億 技術走勢仍疲弱 港股繼續一潭死水！昨日主板總成交按日萎縮逾一成三，至僅得793.18億元，反映市況反彈過後缺乏承接。恒生指數好淡角力，低開48點後最多挫128點見19,019點，其後曾倒升74點，全日收升23點或0.12%，至19,172點。信誠證券聯席董事張智威預料，恒指會再跌穿19,000點大關，下試18,500點水平，除了因為日前港股升逾400點只是「乾升」、成交不足一千億之外，技術指標亦未能呈現突破，反映弱勢未改。

渣打財富管理首席投資辦公室的北亞區投資總監鄭子豐同意中港股市需要一些重大利好措施作為催化劑，才可重振市場情緒，料恒指在18,000至20,000點之間窄幅徘徊，若有刺激政策出台，則可上望21,000點。

大摩料新世界短期跑輸 摩根士丹利則預計，新世界發展未來60日股價將有逾八成機會率跑輸大市，給予「與大市同步」投資評級，目標價21元。該行解釋，交易有助該股減債，但完成後包括永續債在內的淨負債率仍高達67%，分派特別股息亦難推動重估。

交銀國際認為，新世界發展在利息成本上升周期出售非核心資產可實時強化財務狀況、更專注於物業發展、物業投資等核心業務。另外，新世界發展現時股價較其資產淨值（NAV）有較大折讓，出售新創建和派發特別股息可為股東解鎖價值。該行維持新世界發展「買入」評級及目標價33.3元。

恒指年初以來表現