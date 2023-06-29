鮑威爾續放鷹 道指早段跌153點

中美晶片戰隨時升級，加上美國聯儲局主席鮑威爾繼續「放鷹」，美股3大指數周三早段偏軟，道指曾跌153點，低見33,772點；標指曾跌18點，低見4,360點；以科技股為主的納指曾跌59點，低見13,495點。美匯指數重越103樓上，曾見103.14。

美銀日前發布客戶投資周度報告顯示，旗下客戶淨賣出14億美元的美股，是3周以來的首次淨賣出，賣出的類別包括個股和交易所買賣基金（ETF）；又指機構客戶淨買入美股，對沖基金和散戶則淨賣出美股。

歐央行：下月應會加息 歐洲央行正於葡萄牙舉行年度央行論壇，聯儲局主席鮑威爾稱，加息應該未完，不排除在議息會議再出手，以抑制持續的通脹壓力。他指，租金上升壓力明顯下降，但還需要時間，又要看到勞動力市場進一步降溫，因勞動成本令通脹頑固。

東道主歐央行行長拉加德稱，近期經濟衝擊對歐洲經濟影響尚未結束，減緩通脹下降速度，令通脹更持久。歐洲央行下月應該會加息，並讓利率在高位維持一段時間，又指短期內不太可能宣布見頂，市場認為此番表態是暗示該行在遏制高通脹方面還有很長的路要走。她又指，歐央行預計，由於員工想提高收入抵銷通脹，料至2025年底，歐元區的薪金將進一步上漲14%，棘手之處是生產力增長不如預期，徒增成本，加劇物價上升壓力。

滙豐資產管理估計，美國經濟將在今年第四季步入衰退，而歐洲將在明年步入衰退。該行指，全球許多經濟體都亮起經濟衰退的警示燈，而財政和貨幣政策，與股票和債券市場不同步，又指溫和的利潤衰退已出現，企業違約也開始蔓延，惟預計高通脹將相對較快出現放緩，為政策制訂者創造降息機會；預計美國聯儲局今年底前減息，歐洲央行和英倫銀行明年也會步入減息周期。

富豪加入Tesla充電陣營 數據方面，美國5月零售庫存按月升0.8%，高於預期及前一個月的0.2%，同月商品貿易帳逆差911億美元，低預期及前一個月。

企業消息方面，繼美國汽車廠福特和通用以及電動車Rivian後，瑞典汽車大廠富豪也宣布將加入特斯拉（Tesla）充電陣營，讓北美車主使用1.2萬個Tesla的快速充電樁。美國汽車工程師協會（SAE）稱，正與特斯拉、福特、通用汽車（GM）等車廠和聯邦政府就北美充電標準（NACS）對話，所有公司聯手編寫開發插頭的標準，不再由一家公司控制。