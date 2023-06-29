法巴看好中日歐股市

法國巴黎銀行估計，美國聯儲局在7月加息0.25厘後，加息周期便告結束，明年3月將踏入減息周期，因當地通脹回落到2至3%水平，毋須再靠加息抑壓通脹。惟美股現時估值偏貴，僅予美股「中性」評級，看好日股、歐股及包括中國在內的新興市場，並予「增持」評級。

金價上望2150美元 法巴財富管理香港首席投資策略師譚慧敏認為，美國經濟數據表現仍好，相信要到今年底或明年才會步入衰退。隨着美國結束加息周期，美元走勢將轉弱，預計人民幣中線將重返每美元兌6.8水平，黃金每安士則上望1,950至2,150美元。另現為良好時機吸納固定收益，由於其具高息，建議配置3至5年期的投資級別債。

中港股市今年以來表現跑輸環球市場，譚慧敏相信，主要是投資者信心問題，並非面對結構性疲弱問題，預期內地將於7月底至8月初在政治局會議推出較大規模刺激政策，加強支持經濟的信號，將大大提振投資者信心，資金將返中港股市，港股有機會在下半年大幅反彈。

在一眾中港板塊之中，法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏看好科技、保險、非必需消費品、電動車及醫療板塊。

科技保險電動車企值博 他解釋，內地結束科技監管行動，而近期不少大型科企重組架構及分拆上市，相信科技企業今年盈利增長可提速。另外，內地下調存款息率，有助促進居民存款流入投資市場，特別是具保證利率的保險產品，有利保險板塊。至於電動車有國策利好，近期當局提供購置稅豁免等支持措施，而且車企間的價格戰緩和，其投資價值回歸，但偏好具技術優勢的電動車企。

至於早前熱炒的「中特估」股份，他認為其定義是在不同時機有不同板塊，不能一概而論，今年下半年市場焦點料為科技、電動車及保險板塊。