滬深5房企股權再融資獲批

內地房企的股權再融資獲開閘放水！繼深圳上市的招商蛇口後，再有保利發展等4家滬深兩市掛牌的房企融資計劃齊獲中國證監會同意，此舉視為資本市場支持房企股權融資政策（俗稱「第三支箭」）去年11月底推出後，A股首批房企再融資項目進入落實階段。

招商蛇口早於本月16日收到中證監的同意批文，可發行股份購買資產並募集配套資金不多於85億元（人民幣‧下同）的申請正式註冊生效。時隔不到兩周，央企開發商保利發展、中交地產、大名城、福星股份同日公布，有關向特定對象發行新股的集資方案近日獲得中證監同意註冊的批覆，上述5家房企預計集資規模約283.9億元。

珠海萬達商管再申港掛牌 支持房企融資的「第三支箭」在落實推行方面正在加速，愈來愈多房企有望完成流程審批。事實上，申請進展順利的房企在內媒眼中，終究只是少數。據報去年11月底A股房企股權融資全面重啟以來，已有超過30家涉房上市企業籌劃股權再融資，但不少房企連定增預案都還未披露，大部分已有預案的上市房企股權融資申請都還在審批流程中。

其他房企在港首次公開招股（IPO）亦有新進展，大連萬達商業管理集團子企珠海萬達商業管理集團昨赴港再次遞交上市申請，迎來今年4月IPO招股書失效後的第4次遞表。同日較早時間中國證監會通知，決定終止大連萬達一筆60億元公司債券的發行註冊程序，主要因應大連萬達和債券主承銷商提交的中止申請。

穗二孩家庭首置或多貸30% 不過，分析指樓市銷情在5月、6月未改弱勢，表明需更多支持政策來提振樓市，防止樓價跌勢加劇風險。一線城市廣州樓市昨終落實重磅政策，據廣州住房公積金管理中心發布通知，生育二孩及以上的家庭（至少一名子女為未成年）使用住房公積金貸款購置首套自住房的，住房公積金貸款最高額度可上浮30%，自昨日起實施，新政為期5年。