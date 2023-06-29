內地工業利潤跌12% 營收成本高企

作為中美博弈的重要戰線之一，內地裝備製造業的利潤貢獻不容忽視。中國國家統計局昨公布，5月規模以上工業企業利潤按年跌12.6%，降幅連續3個月收窄，其中，裝備製造業高質發展既獲中方領導人強調是重中之重，亦不負眾望連續兩個月保持雙位數增長，上月按年大增15.2%，成為推動工業利潤貢獻最大的行業板塊。

單計5月，裝備製造業利潤佔比達39.6%，連升3個月，反映採礦及消費製造業的利潤貢獻結構已向裝備製造業傾斜。國統局工業司統計師孫曉指，分行業來看，受汽車銷售增長較快、新能源汽車產銷兩旺及投資收益增加等因素影響，上月汽車製造業利潤按年狂飆1.02倍，電氣機械行業受太陽能、鋰離子電池等新能源產品帶動，利潤亦升27.3%。

首5個月計，內地規模以上工業企業營業收入按年升幅放緩至0.1%，但利潤總額逾2.66萬億元（人民幣‧下同），僅跌18.8%，累計跌幅為今年來低位，主因營收利潤率回升至5.19%的年內高位。不過，每百元營收的成本已升至85.29元，亦為年內高位，恐對下一階段利潤增長帶來約束。分析料，工業生產者出廠價格指數（PPI）雖於年中可能見底回升，但之後續陷負增長，價格因素或持續拖累工業利潤。

因應近期國際市場油價變化情況，發改委昨宣布，自周三凌晨起，內地汽、柴油價格每噸均提高70元。

人幣兌每美元低見7.26 惟日前國務院總理李強出席論壇時表明，中國加強科技創新，建設現代化產業體系及擴大內需等，將推動新一輪科技和產業變革取得新突破，帶來各產業特別在新領域巨大合作機會，更重申擴大制度型開放，加快國際化營商環境，密謀為企業對接國際經貿規則。

同時，外媒調查料中國為刺激經濟復甦，今年將再降息並加大財政刺激力度，甚至未來數月有機會再降銀行的存款準備金率。中美息差擴大的預期升溫下，即使周二傳出國有大行出手托匯，周三人民幣匯率仍愈跌愈急。

據報人行在周二中間價報價機制重新引入對沖市場羊群效應的「逆周期因子」，以穩定匯價。昨日官方開出的人民幣中間價僅跌3點子，報7.2101兌每美元；在岸價下午4時30分卻收報7.2455，轉跌逾350點子；之後離岸人民幣更跌穿7.26關，低見7.2624，創去年11月10日後低位，每百港元高見92.81元人民幣。