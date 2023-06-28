股市估市：港股動力不足 升勢料短暫

據報國有銀行入市捍衞人民幣匯率，離岸人民幣曾反彈近400點子。不過，因中美貨幣政策背馳，兩國息差擴闊，加上經濟復甦弱，人民幣難免受壓，目前傾向是階段性反彈。與此同時，地緣政局不明朗，環球央行態度偏「鷹」，內地政策新消息欠奉，恒生指數上升動力稍弱。不過，半年結在即，基金粉飾櫥窗活動或會為大市帶來支持，惟預計恒指反彈相對短暫。

內地端午節假期出行消費數據旺丁不旺財，文化和旅遊部統計，境內旅遊出遊1.06億人次，恢復至2019年同期的112.8%，期內實現境內旅遊收入373.1億元人民幣，僅恢復至疫情前的近95%，不及五一假期時已超越疫情前同期的表現。人均旅遊開支約352元人民幣，僅恢復到疫情前的近86%，低於五一假期時恢復至疫情前近90%。

上述數據反映內地經濟復甦力度放緩，以及實際消費力仍未完全恢復。消費市場表現兩極，奢侈品市場及性價比品牌表現相對較佳，中檔市場則明顯受壓。

昆能可受惠國企改革概念，基於其強勁現金流，未來或會提高股東回報，而且公司盈利結構相對同業較少受到房地產市場下行影響，表現相對穩健。

估值上，昆能現價對應預測市帳率0.73倍，低於10年平均水平，估值偏低，股價向上阻力位6.78元，支持位5.4元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）