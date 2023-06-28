宏觀剖析：買高收益債助分散風險

隨着經濟增長放緩，加息前景仍未明朗化，投資者對美國高收益企業債券持觀望態度。然而，相對過去信用周期尾聲，現在的企業基本因素較為強勁，高收益債券市場目前的信用品質相對佳，投資者不妨將高收益債券納入投資組合。

到期日延後助減緩衝擊 債券到期日延後，高收益債券發債企業的財務壓力稍微得到緩解。自疫情爆發以來，企業紛紛致力於延長到期日，因此沒有「到期牆」逼近的問題。換句話說，短期內並沒有大量債券即將到期而迫使發債機構必須以現行利率發行新債的壓力。事實上，在2024年底前，市場僅有5%的債券到期；多數債券的到期日介乎於2027至2033年之間。隨着到期日展延，有助於減緩收益率攀升對企業的衝擊。

高收益企業債券目前收益率高於近年水平，為投資者帶來暌違已久的收益機會。此外，從歷史趨勢可知，即使在市場震盪時期，美國高收益債券的表現也有相同趨勢。

投資者若採取觀望態度，恐怕會錯失未來的回報機會，因為目前收益率水平具吸引力，但未來料將下滑。此外，想要判斷進場時機並不容易，歷史經驗顯示，高收益債券在經濟告別低谷後往往快速回穩。

收復跌市失地快過股票 自2000年以來，高收益債券從高位至低位的跌幅如果超過5%，平均5個月後便會反彈，有時甚至只需兩個月，而且上漲幅度可期；而美國非投資級別債券從低點反彈後12個月，平均上漲22%。換句話說，投資者現在若持續觀望，恐怕錯失良機。

高收益債券有助分散股票投資組合的風險。觀察歷史趨勢，高收益債券的跌幅通常較股票低，可望在熊市提供保護。此外，股票在下跌後要收復失地的時間也更長。

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