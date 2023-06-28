近月二線地區舖位交投有升溫迹象，元朗教育路地舖以約5,500萬元登記售出，呎價近6萬元，租金回報率約2.8厘。

上述舖位為教育路15至19號嘉城大廈地下3號及11號舖，建築面積約919方呎，原先叫價約7,500萬元，累減約2,000萬元售出。物業現租客為手機配件店，月租約13萬元，租期至今年9月底。

資料顯示，該舖原業主於2009年先後斥約2,700萬元買入3號舖，及以約110萬元買入11號舖，合共涉及金額約2,810萬元。

旺角舖連車位5800萬轉讓

此外，資深投資者持有的旺角太平道4號地下B舖連23個車位，面積約4,000方呎，以約5,800萬元連租約售出。該批物業月租收入約19萬元，以最新成交價計算，租金回報率約3.9厘。毗鄰的地下A舖月前亦已約4,400萬元易手。