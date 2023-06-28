拍賣消息：天愛苑事故單位賣209萬 市價5折

息口持續高企，整體二手樓市交投淡靜，唯獨細價上車盤仍獲追捧。天水圍居屋天愛苑一個實用面積逾400方呎事故單位，於已補價自由市場僅開價178萬元拍賣，期間獲多達5組客出價競投，最終搶高超過17%，以209萬元拍出，較市價大幅低約五成。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰稱，昨日拍出3項物業，包括上述項目的B座高層15室，亦屬銀主盤，該類事故單位市值一般都只達正常單位市值的約六至七成，最新做價只達市值約400萬元的五成左右，屬低價成交。該單位實用面積約435方呎，是次成交呎價僅約4,805元。

伍冠流未追價再買入 資深投資者伍冠流透露，昨有到場出價競投天愛苑單位，現場有其他4名有興趣買家競逐，但他只承第一口價178萬元。伍透露，早於2009年曾以46萬元購入上址，同年即以73萬元沽出獲利離場，即使該單位屬另類單位，料估價仍可達250萬元，由於開價吸引而參與競投。他認為，單位做價仍屬低價，不過，料日後市場會有更好選擇，故未有追價入市。

區續指，旺角長發大廈高層E室業主盤，實用面積約217方呎，月租收入約8,500元，開價178萬元，獲3組客爭購，最終以203萬元拍出，呎價約9,355元。該單位市值約230萬至240萬元，低市價逾一成半。

另一單位為葵涌浩景臺5座低層B室夾屋銀主盤，實用面積約595方呎，自由市場開價510萬元，並以開價沽，呎價約8,571元。單位銀行估價約600萬元，做價低約15%。