堅尼地城地呎價或創港島21年最平

本財政年度賣地計劃首幅地皮將於周五截標，該幅堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地，有測量師認為賣地條款「好辣」，涉及保育和巴士總站搬遷等，遂大手下調估值至每方呎低至約4,000元，隨時創港島區逾21年最平。

該幅土地面積約2.43萬方呎，現狀為巴士總站、休憩公園及公廁等，作純住宅發展可建總樓面約24.33萬方呎。若以興建最大商業面積計算，總樓面則約29.19萬方呎，商業與住宅面積各佔一半。

賣地條款要求多 不設補貼 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，出售條款要求發展商保育東華痘局拱形牌坊及基石，以及兩棵細葉榕，加上要重置公共交通交匯處，並要搬遷及興建臨時與永久巴士站等設施，而政府沒有提供任何補貼。

他續表示，要進行相關重置並不簡單，發展商要有一定經驗，而項目建築期長達9年，須於2032年9月底前完成，同時，高息下會有很大風險，預計競投反應一般。考慮到賣地條款，以純住宅計，該行將估值下調至約9.7億元，為市場下限價。至於市場最高估值為約23.1億元，樓面呎價約9,500元。

若地皮以下限估值批出，將成為2002年6月後最低樓面呎價的港島住宅地，當時北角英皇道632號住宅地，成交呎價約1,981元，即慧雲峯現址。

此外，發展局快將公布下季賣地計劃，估計納入計劃的將以滾存土地為主，包括啟德第2A區2號及3號地盤、兩幅大嶼山長沙住宅地，以及曾於今年1月流標的赤柱環角道豪宅地。