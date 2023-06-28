移民盤愈劈愈深 利基大廈減兩球沽

近日二手市場移民盤成交個案

二手樓價開始回落，移民盤業主放售價愈劈愈深，牛頭角上車盤利基大廈一房單位，放盤一年多，累劈200萬元後，最終以380萬元售出，低市價逾7%。

利嘉閣鮑允中表示，上址為C座中層2室，實用面積約312方呎，附有約60萬元裝修，最初叫價580萬元放售，經歷近期跌市後，加上原業主移民，6月初減至420萬元，月中再降至400萬元，議價約一星期後，再減20萬元售出，累積劈幅約34.5%，成交呎價約12,179元。單位早於2004年購入，於2020年曾作內部轉讓。

映灣園削140萬獲承接 另外，東涌映灣園6月連錄兩宗移民盤成交。該行劉俊傑指，屋苑8座中層B室，實用面積約728方呎，套三房間隔，原業主已移居外地，放盤逾一年仍未售出，近日決定大幅減價，經過一星期越洋議價後，以810萬元售出，較開價低約140萬元，呎價約11,126元。

新界洋房都錄同類減價成交。美聯高劍明稱，大埔康樂園康樂東路單號屋，實用面積約1,535方呎，去年開始放售，原業主因移民關係，近日叫價降至2,700萬元，終再減282萬元，以2,418萬元售出，呎價約15,752元，低市價約5%。

MONTARA持4年仍損手 市況回落，不少業主都寧願以蝕讓價沽貨。市場消息透露，西半山利堅大廈一個高層單位，實用面積約538方呎，市傳售約750萬元，呎價約13,941元，單位於2015年購入，約8年間帳面貶值約6.8%。

將軍澳日出康城業主都有「沽壓」。美聯蕭偉康稱，MONTARA第2B座極高層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，去年放盤叫價900萬元，累減155萬元，以745萬元成交，呎價約16,556元。原業主2019年5月購入，轉手帳面蝕5.4萬元。

沙田市中心細價屋苑6月暫錄約7宗買賣，至少3宗屬損手個案。中原李嘉龍表示，好運中心竹林閣高層戶，屬電梯不到的樓層，實用面積約334方呎，兩房間隔，放盤開價約580萬元，2月減至498萬元，議價後售468萬元，呎價約14,012元。原業主則於2018年以464萬元購入單位，持貨約5年帳面只獲利約4萬元；有關成交有機會需蝕使費。