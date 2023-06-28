市區新盤蜂擁搶客

HENLEY PARK周六賣228單位 市區新盤繼續車輪轉式部署推售，啟德HENLEY PARK昨日公布首輪銷售安排，落實本周六發售228伙，成為下半年首個開售的全新盤，而香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，昨亦上載樓書到一手住宅銷售資訊網。

銷售安排顯示，項目首輪銷售會分A組及B組時段揀樓，優先的A組準買家須購最少一伙500方呎或以上的指定單位，又或者兩伙指定單位。B組準買家則可購一至兩伙。首輪銷售將於周五的中午12時截票，而過去4日已接獲逾4,330張入票，暫超額近18倍。

發展商昨日開放兩個不同風格的連花園特色戶予傳媒參觀，其中低座B座地下B室三房戶，實用面積627方呎，連501方呎花園，花園採日式主題設計。至於低座D座地下B室，花園主題則為曼哈頓。

同系紅磡必嘉坊‧迎匯售出17樓F室一房單位，實用面積270方呎，以541.17萬元成交，呎價約20,043元。

瑜一‧天海同日發售62伙 華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，將於周六以價單及先到先得形式發售62伙，另安排28伙於下周一起招標發售，招標期截至10月2日。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目定價參考南區豪宅及鐵路上蓋樓盤。他相信，市場已消化加息的訊息，故看好今年樓價走勢。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，海盈山第4A期提供432伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由351至1,847方呎。

樓書顯示，項目為一幢樓高38層的住宅大樓，劃分為第2A座及第2B座，兩房單位佔超過六成。最細單位屬特色戶，為第2B座5樓G室一房單位，實用面積351方呎，連119方呎花園。該期數項目設有138個住宅停車位。

湯耀宗（中）表示，海盈山的定價會參考南區豪宅及鐵路上蓋樓盤。 海盈山第4A期第2B座5樓G室