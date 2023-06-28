市區新盤蜂擁搶客
HENLEY PARK周六賣228單位
市區新盤繼續車輪轉式部署推售，啟德HENLEY PARK昨日公布首輪銷售安排，落實本周六發售228伙，成為下半年首個開售的全新盤，而香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，昨亦上載樓書到一手住宅銷售資訊網。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下的HENLEY PARK即將發售的單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積250至649方呎，折實平均呎價約21,463元。其中，高座單位有168伙，低座單位佔60伙，折實價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價19,580至27,498元。
銷售安排顯示，項目首輪銷售會分A組及B組時段揀樓，優先的A組準買家須購最少一伙500方呎或以上的指定單位，又或者兩伙指定單位。B組準買家則可購一至兩伙。首輪銷售將於周五的中午12時截票，而過去4日已接獲逾4,330張入票，暫超額近18倍。
發展商昨日開放兩個不同風格的連花園特色戶予傳媒參觀，其中低座B座地下B室三房戶，實用面積627方呎，連501方呎花園，花園採日式主題設計。至於低座D座地下B室，花園主題則為曼哈頓。
同系紅磡必嘉坊‧迎匯售出17樓F室一房單位，實用面積270方呎，以541.17萬元成交，呎價約20,043元。
瑜一‧天海同日發售62伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，將於周六以價單及先到先得形式發售62伙，另安排28伙於下周一起招標發售，招標期截至10月2日。
信和置業(00083)的西貢133 PORTOFINO以2,423.3萬元售出3座1樓B室三房單位，實用面積1,164方呎，呎價約20,819元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目定價參考南區豪宅及鐵路上蓋樓盤。他相信，市場已消化加息的訊息，故看好今年樓價走勢。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，海盈山第4A期提供432伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由351至1,847方呎。
樓書顯示，項目為一幢樓高38層的住宅大樓，劃分為第2A座及第2B座，兩房單位佔超過六成。最細單位屬特色戶，為第2B座5樓G室一房單位，實用面積351方呎，連119方呎花園。該期數項目設有138個住宅停車位。
帝景園再錄兩刁套2.3億
一手交投減慢，新鴻基地產(00016)的中半山帝景園部分單位轉租為售，市場再錄兩宗成交，合共涉及逾2.35億元。中原黎劍茵指出，2座22樓A室及23樓A室，屬四房海景樓王，分別以1.175億元及1.1818億元成交，呎價約54,881元及約54,891元。
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