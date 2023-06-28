●港元拆息昨日連續第3日全線下跌，一個月及3個月拆息跌穿5厘，是6月中以來最低。與樓按相關的一個月拆息降至4.97524厘，較上一日回落約7點子；反映銀行資金成本的3個月拆息則跌約5點子，至約4.99274厘。