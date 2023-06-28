簡訊一覽
●中石化煉化工程(02386)公布，集團獲得沙特阿拉伯國家石油公司與道達爾能源公司的合資公司SATORP煉廠擴建項目（即位於沙特朱拜爾工業城的世界級一體化石油化工綜合體AMIRAL項目）一份EPC工程總承包合約，價值約7.2億美元（約56億港元）。
●青島港(06198)宣布訂立重大資產重組意向協議，向母公司山東港口集團收購日照港集團及熛台港集團的資產，公司擬以發行A股作對價股份及支付現金的方式收購，惟暫未有進一步詳情。其A股從今起暫停交易，料10個交易日內申請復牌，H股則繼續進行交易。
●瑞爾集團(06639)截至今年3月底止年度虧損2.19億元人民幣，較2022年度虧損7.01億元人民幣有所收窄，不派息。
●亞太衛星(01045)公布，昨起李忠寶因職務升遷辭任公司非執行董事兼主席，公司於同日委任孫京為非執董及主席。
●四環醫藥(00460)旗下非全資附屬軒竹生物科技自主研發的質子泵抑制劑安奈拉唑鈉腸溶片獲中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件，用於治療十二指腸潰瘍。
●港元拆息昨日連續第3日全線下跌，一個月及3個月拆息跌穿5厘，是6月中以來最低。與樓按相關的一個月拆息降至4.97524厘，較上一日回落約7點子；反映銀行資金成本的3個月拆息則跌約5點子，至約4.99274厘。
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