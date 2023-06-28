沙特看好中印需求 油價仍一度瀉2%

沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美行政總裁Amin Nasser在馬來西亞吉隆坡舉行的首屆亞洲能源會議上表示，雖然外界預期全球經濟將出現衰退，但主要進口地中國和印度需求將保持強勁，故料下半年油市基本面保持穩健。國際油價昨日回吐，紐約期油及布蘭特期油分別跌逾2%及1%，每桶報67.92美元及72.97美元。

沙特承諾從7月份開始減產，外媒引述BMI Research的分析報告指，沙特單方面額外每日減產100萬桶，加上季節性需求強勁，應有助在第三季度實際收緊市場，惟該行同時提醒，脆弱的市場情緒可能會限制油價升勢。

圭亞那無意加入油組 另邊廂，對於圭亞那很有可能在2025年超越科威特，成為全球人均石油產量最高的國家，就連石油輸出國組織（OPEC）亦向其招手積極邀請加入。圭亞那副總統Bharrat Jagdeo最新回應指，沒有被「正式」邀請加入油組，亦對加入不感興趣。

Bharrat Jagdeo進一步解釋，若然石油需求未來幾十年下降，如是者該國需要在短期內以最大能力提高石油產量和利潤，目標是在2028年將其石油產量提高至每日100萬桶，所以加入油組或受制於成員國的減產行動，影響其制訂的石油生產目標。

金價方面，俄羅斯內亂事件平定後，現貨金昨反覆靠穩，曾升0.05%，每安士報1,924美元；另上海黃金交易所昨日宣布下調部分黃金合約短線開倉手續費率。