日財務官留任惹托匯遐想 Yen未止跌

日本財務省財務官神田真人周一「出口術」對圓匯的提振作用短暫，日圓兌每美元昨日再創去年11月初之後的新低，低見143.94，每百日圓低見5.4412港元。不過，他昨日再獲續任一年，鑑於任期罕有地進入第3年，惹起外界對日本再度入市托匯的揣測。

神田去年9月22日出口術後約4小時，日本便相隔24年來再度入市沽美元買日圓，因此他是日本去年斥650億美元（約5,070億港元）扭轉圓匯史詩式下跌、為日本經濟止痛的主要執行者。經此一役，神田獲封為「令和日圓先生」，「令和」是日本當今年號，其在匯市的「江湖地位」可見一斑。

倘匯市波動會適當應對 就神田繼續主理國際財金事務，日本財務大臣鈴木俊一表示是「人盡其才」，要保持與七大工業國集團（G7）和其他國家的緊密協調。他又說，讓貨值反映經濟基本面地穩定運行十分重要，留意到近期「急劇的單邊波動」，政府會密切關注匯市動向，一旦過於波動會「適當應對」。

圓匯貶值既能提高出口企業的盈利，也造成輸入性通脹，加重百姓生活負擔。鈴木稱，很難說「利大於弊」抑或「弊大於利」，但強調「物價上漲是政策大事，我們會密切注視物價趨勢，以及其對國民生計與企業的影響」。

以上的言論無疑令人遐想日本會「為民托匯」，住友三井DS資產管理首席市場策略師市川雅浩則認為，神田之留任容易令人聯想到，一旦日圓加速貶值，政府就會入市。現時市場傾向認為，日圓兌每美元跌至150水平（相當於每百日圓貼近5.2港元）時會入市，並關注他無懼美日起摩擦，拋售日本手上美國國債充當入市彈藥。

日經平均指數昨日續跌0.49%，收報32,538點；股神巴菲特重倉持有的5大商社悉數低收，其中丸紅繼續跑輸，跌2.59%。