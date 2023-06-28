Snowflake英偉達為客製AI模型

人工智能（AI）熱潮持續，股神巴菲特有份投資的雲端數據庫公司Snowflake亦選擇擁抱AI。該公司宣布，將與英偉達（Nvidia）合作，為企業客戶度身訂製AI模型。在此之前，Snowflake亦披露與微軟的合作關係，將把生成式AI引入其數據雲平台。

英偉達在去年9月推出了面向AI開發者的NeMo框架。Snowflake表示，有了NeMo框架，Snowflake客戶將能夠利用他們在公司帳戶中的數據，打造「大語言模型（LLM）」，用於打造高級生成型AI服務，比如聊天機械人、搜尋和總結等。Snowflake客戶還可以在不移動數據的情況下訂製LLM，從而使客戶的資訊在平台內保持安全並受到管理，不會外洩。

華爾街對AI看法兩極 隨着愈來愈多企業加入這場AI大戰，市場對於AI概念股的炒作愈來愈瘋狂。但華爾街對於AI前景看法兩極，從業40年的資深分析員、Bianco Research宏觀策略師Jim Bianco警告，AI相關股票已經透支了未來的升幅，接下來幾年將無利可圖；惟Wedbush分析師Dan Ives認為AI將會在下半年繼續「發威」，引領科技股上漲。

Bianco認為，現在買入AI股「你可能會賺不到錢」，因為市場已經提前反映了未來數年的前景。他以2000年科網股泡沫時期的亞馬遜為例，指當初其股價因為泡沫爆破而大跌，直到多年後才創下新高。

不過，Ives卻持有相反意見。他指，科企明年將大幅增加在AI領域的投資支出，包括雲端運算、硬件等，巨額的「支出浪潮」可能為科技股又一次大幅上漲創造條件。他在一份報告中寫道︰「下半年科技股將會做好。估計隨着企業爭相投資於生成式AI，科技股可能會上漲12至15%」。