內地車企盈利望5年內好轉

中國電動車市場競爭白熱化，顧問公司麥肯錫中國區汽車諮詢業務負責人管鳴宇直言，中國車企盈利能力嚴重不足，汽車業務長期「失血」的局面必須盡快得到扭轉，「畢竟只有賺錢的企業才能在智能電動汽車賽道上進行長期投入」。惟相信未來3至5年內地車企的盈利狀況有望好轉，在2030年前後，全球10大車企裏一定有3、4家為中國企業。

華首5月進口車挫28% 他接受內媒訪問時表示，中國車市規模和利潤均佔全球汽車產業三成左右，可是在全球汽車市場這塊「蛋糕」分到的利潤區卻不足5%，與中國車市規模地位不匹配。該企又預測，到2025年中國品牌的市場份額將提高至60%，5年內實現汽車行業有史以來最大躍升。

由於內地汽車電動化，進口車銷情大減。乘聯會數據顯示，繼去年內地進口車數量僅得88萬輛後，今年5月的汽車進口僅5.84萬輛，按年跌18%，而首5個月進口量亦僅28萬輛，按年跌28%，銷情降至10年冰點。

Tesla連環遭投行削評級 至於美國電動車廠特斯拉（Tesla），遭摩根士丹利和巴克萊等投行下調投資評級，最新有高盛加入行列，將其評級由「買入」降至「中性」，目標價248美元。