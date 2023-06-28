旺旺全年少賺近兩成 末期息2.1美仙

業績公告顯示，由於疫情限制了聚會及部分消費場景，佔其收益最大的乳品及飲料類業務，收益按年下跌13.53%，至111.3億元，並拖累集團全年整體業績受壓，總收益跌4.4%至229.28億元；惟集團補充，隨着日常經濟活動逐步復常，相關銷售活動已於第四財季（即今年1至3月）重回正常軌道，而由今年4月開始的本財年以來增速更進一步提升，並計劃推出乳飲類新品，滿足消費者的多樣化需求。

銷貨成本降 整體毛利率跌 至於米果類及休閒食品類收益則保持中至高個位數增長，按年各升4.48%及7.83%，至58.43億元及58.2億元。其中，冰品小類和豆類、果凍及其他小類均實現雙位數增長；另QQ糖、果凍、浪味仙業績更創歷史新高。

成本方面，去年旺旺銷貨成本為128.57億元，按年下降2.87%，主因下半財年全脂奶粉、棕櫚油及部分包裝材料等採購成本明顯較上半財年減少，一定程度已緩解成本壓力。

不過，集團全年整體毛利率仍按年下跌0.9個百分點至43.9%，其中乳品及飲料類毛利率下降1.9個百分點至44.8%，主因進口全脂奶粉價格上漲及匯率影響，其耗用單價按年上漲18%；另米果類及休閒食品類毛利率各升1.2個百分點及跌0.8個百分點，至42.6%及43.4%。

旺旺稱，隨着新興內容電商高速增長，海外市場達雙位數增長，疊加持續產品創新和研發投入，5年內推出的新品佔集團上財年收益近雙位數。

海外附屬營運 越南廠投產 該企又提及，在東南亞設立的越南工廠已正式投產，同時位於東南亞、美洲乃至歐洲海外附屬公司亦已開始營運。