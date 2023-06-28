六福年賺12億 收入升

六福昨日收市後公布截至3月底止上財年業績，期內錄得收入119.77億元，按年升2.04%；股東應佔溢利12.84億元，按年跌7.72%；每股盈利2.19元，末期息每股0.55元，按年持平，計及中期息，全年度每股共派息1.1元。該股昨日跌2.31%，報23.2元，現價股息率約4.74厘。

內地生意減 仍無礙開店 集團解釋，其業務於截至去年9月底止的上半財年大致持平，而下半財年雖然基數較低，但截至去年底止的第三財季受疫情升溫影響，業務表現遠遜預期，尤幸截至今年3月底止的第四財季因疫情受控，防疫措施得以逐步放寬，而香港及澳門與內地全面通關，致使港澳零售業務邁向復常，幫助集團業務重拾升軌。

期內，六福的毛利率為27%，按年微跌0.6個百分點。港澳及海外市場零售收入按年大升32.5%至64.64億元，佔集團整體收入54%；若計及批發，港澳及海外市場收入增約三成至65.86億元，分部溢利更大增兩倍至5.77億元，分部溢利率擴5.1個百分點至8.8%。

反觀內地市場的收入減少19.6%至53.92億元，當中零售收入減少8.71%至23.08億元，主要是年內大部分時間受疫情影響，加上當地消費情緒恢復較慢。

至於品牌業務受疫情影響，內地品牌店舖增長未如去年，加上鑽石產品需求低迷，品牌業務收入因此減至10.37億元。

不過，在內地政府持續推動「雙循環」並着力擴大內需政策下，六福重申對其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場，並預期於本財年淨增設350間店舖，當中300間為「六福」店舖，主要集中於四、五線城市開設品牌店。

冀電商銷售一年內漲10% 集團又表示，將加強與各電商平台的合作，優化自家電子商務平台，並以電子商務業務銷售增長10%為未來一年的目標，繼續於香港、內地及海外穩健地拓展業務，以期在來年恢復疫情前的表現。另集團預期本財年將於香港市場淨增加5間店舖，並於海外增加5間自營店及5間品牌店。

截至今年3月底，集團在全球經營3,105間店舖，按年淨增296間。當中，「六福」店舖淨增219間至2,938間，內地「六福」自營及品牌店分別佔69間及2,793間，按年分別淨減8間及淨增224間；至於香港及澳門的「六福」自營店舖分別佔45間及16間，俱淨增一家。

六福集團年度業績摘要 六福股價走勢