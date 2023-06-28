港府下月率團訪東盟尋商機

香港進入疫後復常之路，經濟活動正逐步恢復。商務及經濟發展局局長丘應樺昨出席商會酒會後表示，政府將於下月率領商貿團出訪多個東盟國家，包括新加坡、印尼和馬來西亞；而因應今年是《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）簽署20周年，以及「一帶一路」倡議10周年，政府正從多方面為香港經濟尋找新出路和商機。

「應比較復常後競爭力」 丘應樺在酒會上致詞時強調中小企業一直是香港經濟的支柱，政府在過去一年繼續透過優化各項資助計劃以加強支援中小企業，包括「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每家企業的累計資助上限提高至700萬元，並向基金再度注資5億元，以及推出「BUD專項基金」申請易，以加快審批較小型項目的申請。他又稱，「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期亦再延長3個月至今年9月底完結。

被問及在國際管理發展學院日前發表的《2023年世界競爭力年報》中，香港的競爭力排名跌至世界第7位，丘應樺指過去3年香港受疫情影響，商業活動停滯不前，認為應看疫情後商業情況回復正常再對比香港排名較合適。他又指，香港有自身優勢，資金自由進出，亦有低稅制，加上有背靠內地聯通世界的獨特優勢，互通世界，是其他國家或地區難以相比。

此外，廠商會會長史立德出席同一場合後表示，將香港製造藥品、金飾、食品等香港品牌打進大灣區銷售，正努力籌備將兩地商品標準化互認，及物流互通。

史立德稱，疫後香港餐飲和旅遊業復甦步伐不俗，惟本港廠商面對海外市場經濟和地緣政治等問題波動所影響，保守估計訂單比疫情前減少三成，故一直有探討東盟商機及增加當地生意，希望下半年經營會有好轉。