港出口再挫15% 連跌13個月

以地區劃分，5月份本港輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌18.2%，其中輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞按年挫38.4%跌幅最大，印度跌30.7%，菲律賓、日本及台灣亦分別跌29.6%、26.4%及24.7%，至於內地則按年下跌17.5%。輸往亞洲以外的目的地的整體出口貨值同樣受壓，其中德國和美國分別按年跌32.9%和17.7%。