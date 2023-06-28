港出口再挫15% 連跌13個月
政府統計處公布，5月份本港商品整體出口貨值為3,276億元，按年跌幅擴大至15.6%，為連續第13個月下跌；商品進口貨值為3,540億元，按年下跌16.7%，連跌第11個月。期內錄得有形貿易逆差264億元，相等於商品進口貨值7.5%。
今年首5個月的商品整體出口貨值按年下跌16.3%，商品進口貨值下跌13.4%，錄得有形貿易逆差1,750億元，相等於商品進口貨值的9.8%。
以地區劃分，5月份本港輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌18.2%，其中輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞按年挫38.4%跌幅最大，印度跌30.7%，菲律賓、日本及台灣亦分別跌29.6%、26.4%及24.7%，至於內地則按年下跌17.5%。輸往亞洲以外的目的地的整體出口貨值同樣受壓，其中德國和美國分別按年跌32.9%和17.7%。
南韓貨進口勁縮46%
同時，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，其中南韓跌幅最大，按年跌46.4%，而新加坡、越南、馬來西亞和泰國亦分別跌34.8%、29.1%、28.5%和26.3%，內地跌10.3%。
政府發言人表示，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。
世貿總幹事伊維拉在天津出席夏季達沃斯論壇時提到，全球貿易一旦脫鈎，將會導致全球經濟產值損失5%，故必須重視避免貿易脫鈎，抓住貿易領域新機遇，包括全球供應鏈韌性提升、數碼化貿易發展等。
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