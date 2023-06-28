證監研互聯互通引入大宗交易

近年中港兩地互聯互通機制積極擴容，香港證監會行政總裁梁鳳儀直言，「我們必須進一步深化與內地市場的互聯互通機制」，該會正致力加強互聯互通機制作為主要的長遠策略，包括正研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。

她又預告，短期內完善跨境理財通等多項計劃，並放寬相關規定，也準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。同時正致力擴闊上市公司的來源地，吸引來自中東、東南亞以至整個亞洲區內的企業。

港中介人角色愈趨重要 梁稱，雖然投資界常指地緣政治風險最難管控，不少西方主要經濟體人士高呼要對中國「去風險」，但中國的資本市場已大得不容忽視，其與全球市場的聯繫亦緊密得難以脫鈎。目前的嚴峻環境下，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要，同時要採取靈活應變的策略，時刻與時並進。

她又提到，目前內地約有70%的國際資金是透過股市互聯互通機制下的北向交易而流入，惟坦言香港資本市場與內地聯通的旅程向來並非一帆風順，但香港每次都能從困難中重新振作，並建立更強大的韌力。

稱人民幣櫃台開局良好 至於推出逾一周的港幣─人民幣雙櫃台，她認為首周人民幣櫃台日均成交約1.97億元人民幣，成交額較小但不意外，預計一旦擁有人民幣盈餘的港股通投資者參與，人民幣櫃台交易將轉活躍，認為新模式有良好開局，有利於建立生態系統、完善金融基建及拓展人民幣上市產品。

他指出，近期已容許符合條件的在香港主要上市外國公司股票納入港股通，在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，從而提升香港市場的吸引力。