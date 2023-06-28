證監研互聯互通引入大宗交易
近年中港兩地互聯互通機制積極擴容，香港證監會行政總裁梁鳳儀直言，「我們必須進一步深化與內地市場的互聯互通機制」，該會正致力加強互聯互通機制作為主要的長遠策略，包括正研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。
她又預告，短期內完善跨境理財通等多項計劃，並放寬相關規定，也準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。同時正致力擴闊上市公司的來源地，吸引來自中東、東南亞以至整個亞洲區內的企業。
港中介人角色愈趨重要
梁稱，雖然投資界常指地緣政治風險最難管控，不少西方主要經濟體人士高呼要對中國「去風險」，但中國的資本市場已大得不容忽視，其與全球市場的聯繫亦緊密得難以脫鈎。目前的嚴峻環境下，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要，同時要採取靈活應變的策略，時刻與時並進。
她又提到，目前內地約有70%的國際資金是透過股市互聯互通機制下的北向交易而流入，惟坦言香港資本市場與內地聯通的旅程向來並非一帆風順，但香港每次都能從困難中重新振作，並建立更強大的韌力。
稱人民幣櫃台開局良好
至於推出逾一周的港幣─人民幣雙櫃台，她認為首周人民幣櫃台日均成交約1.97億元人民幣，成交額較小但不意外，預計一旦擁有人民幣盈餘的港股通投資者參與，人民幣櫃台交易將轉活躍，認為新模式有良好開局，有利於建立生態系統、完善金融基建及拓展人民幣上市產品。
香港交易所(00388)聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁也坦言，雙櫃台模式的流動性和規模增長需要一些時間，但雙櫃台及莊家機制將進一步豐富香港的人民幣產品生態圈，有助擴大和深化香港人民幣市場的流動性，為後續內地投資者通過港股通買賣以人民幣定價的證券做好前期準備工作，而該模式未來有望促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。
他指出，近期已容許符合條件的在香港主要上市外國公司股票納入港股通，在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，從而提升香港市場的吸引力。
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