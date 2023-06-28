內房股揚 合景龍光飆逾一成
由住建部主管的內媒引述該部部長倪虹表示，房地產業發展要改變「高槓桿、高負債、高周轉」模式。倪提到，做好住房和城鄉建設工作離不開金融機構的支持，要進一步拓寬住房和城鄉建設領域與金融機構的合作。他於周一便會見了來訪的中國銀行(03988)董事長葛海蛟一行人，就深化政銀合作、推動住建高質量發展進行交流，冀該行進一步加大工作力度，為促進樓市平穩健康發展、維護社會大局穩定作更多貢獻。
他強調，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，並要提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。
當代置業押後公布去年業績
不過，穆迪續狠削內房股評級。其中，遠洋相關CFR評級由「B3」下調至「Caa1」，予其展望從評估中調整為負面。
與此同時，去年4月開始起停牌的當代置業(01107)昨終於公布截至去年6月底止上半年業績，按年盈轉虧，勁蝕12.38億元（人民幣‧下同），每股虧損44.3分。因需額外時間準備去年全年業績，料發布時間進一步延遲至約8月，該企股份續停牌。
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