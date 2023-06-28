內房股揚 合景龍光飆逾一成

他強調，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，並要提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。

當代置業押後公布去年業績

不過，穆迪續狠削內房股評級。其中，遠洋相關CFR評級由「B3」下調至「Caa1」，予其展望從評估中調整為負面。