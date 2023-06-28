國有內銀傳掟美元托人幣

離岸價曾低位抽升400點子 逼近7.2大關 人民幣終於止跌喘穩！傳有中國國有大型銀行在離岸市場拋售美元，試圖抑制人民幣跌勢，消息帶動周二離岸人民幣兌每美元匯率強勢反彈，由早段一度逼近7.25水平，最多回升近400點子，幾乎升穿7.2大關。惟官媒大嘆，穩匯關鍵仍在於穩定內地經濟及預期，國務院領導人同日隨即預告將在擴大內需潛力、激活市場活力等方面推出更多務實舉措，更預計第二季經濟增速將按季加快。

第二季以來，美元波幅對全球經貿包括人民幣計價的進口消費負面影響加劇，引來市場對新興市場去美元化的揣測，務求在國際貿易活動減少對美元的依賴云云。不過，今年3月獲任命為國務院總理的李強昨現身於為期3天的夏季達沃斯論壇發表演說時，就呼籲各國應加強對話和溝通以避免誤解，明言沒有一個國家能解決所有問題。他剛在上周先後到訪德國和法國，完成上任以來首次外訪。

國務院：經濟增5%望達標 他直指，「去依賴、降風險」的說法是偽命題，他反對人為將經貿問題政治化；對於國際關係應摒棄零和博弈思維，維護全球產業鏈穩定。對於經濟風險產業，交由企業家處理最恰當，「我們的政府以至相關組織不應越俎代庖」，甚為貫徹外界一直予其「對商界友善」作風。他更強調，願與各國企業家一起堅定支持經濟全球化、堅定回復市場經濟及支持自由貿易。

談及內地經濟，他則說，在未來更長時間，內地將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動力；今年有望實現年初訂下約5%的經濟增長目標。

今次達沃斯論壇乃時隔4年在內地重啟實體會議，國務院國資委主任張玉卓亦在論壇指，內地經濟增長正逐步恢復，消費增長也逐步恢復，惟外貿增長不及預期，消費熱點還不夠多，整個消費領域增長不高等。中方冀通過論壇這類平台，最大程度上達成各方交流與共識，進一步增進全球信任以推動全球經濟發展。

官方穩經濟口號明確，但仍不及匯率監管的維穩信號明顯。在內地端午節假期後第二個交易日，雖然由官方開出的人民幣中間價再貶42點子，昨降至7.2098兌每美元的逾7個月新低，但貶幅遠好過市場預期。有交易員指，國有大行周一擬於在岸市場夜盤收市前持續拋售美元，為周二中間價打下偏穩基礎；之後又有外媒消息指周二早段交易時間疑有國有銀行入市托匯的手影，令人民幣在岸價昨午4時半收市按日轉升118點子，一度高見7.2055；離岸人民幣跌勢亦有所緩解。

財政部指將做好6項工作 內媒分析卻提醒，短期人民幣匯率或續承壓，不排除跌穿去年低位7.32兌每美元的可能，尤其是經濟刺激措施尚未推出，若無實質利好因素，人民幣偏弱走勢恐難扭轉。

財政政策方面，內地財政部部長劉昆昨受國務院委託作出去年中央決算報告時，已表明下一步將重點做好6項工作，包括加力提效實施積極的財政政策，加強重點領域支出保障，有效防範化解地方政府債務風險。

離岸人民幣近日走勢