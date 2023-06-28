歐央行放鷹 息口短期未見頂

歐美通脹仍然持續高企，貨幣政策緊縮似乎仍會持續多一段時間。歐洲央行行長拉加德繼續「放鷹」，明言「面對持久的通脹，我們不能就此動搖，也不能宣告勝利。」她更指出，很難於短期內宣布利率已經見頂，暗示距離加息之路結束可能尚有一段時間。

拉加德指出，歐元區的通脹過高，而且將持續長時間。她補充說：「通脹持續存在的原因是，隨着不同的經濟主體試圖將成本相互轉嫁，通脹正分階段地在經濟中發揮作用。」同時，薪酬增長速度相對較快亦加劇了通脹的壓力，就業市場及就業增長表現強勁，即使歐元區近期已出現衰退，但企業依然為挽留員工而提高薪酬，反映企業面對勞動力短缺的問題。

美股高開 消費信心強 歐股周二表現反覆，受拉加德的言論影響，反映整體歐洲市場表現的STOXX 600指數高開後轉跌，盤中最多曾挫0.2%。另外，歐洲奢侈品公司、Gucci母企開雲集團（Kering）宣布，擬收購香水品牌Creed。交易預計會在下半年完成，惟兩家公司均未披露收購作價。

至於美股方面，3大指數周二早段靠穩，道指曾經上升140點，報33,855點；標指亦升19點，報4,348點；以科技股為主的納指則升96點，報13,431點。美國6月諮商會消費信心指數報109.7，高過預期。

另外，美國最新的樓市數據向好，4月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.9%，勝預期。5月新屋銷售則按月升12.2%，至以年率計76.3萬間，遠勝預期。

企業消息方面，美國電動車初創Lordstown Motors申請破產保護。該公司是台灣鴻海科技集團的合作夥伴，雙方原先打算合作生產電動車。

Lordstown在申請破產的同時表明將起訴鴻海，指控後者多次違反承諾，未有遵守協議向Lordstown投資1.7億美元。Lordstown股價早段跌58.77%。

畢馬威傳再裁員半成 以零佣金作招徠的網絡證券交易平台Robinhood解僱了約150名員工，佔其員工總數約7%，原因是要為了應對交易量放緩而調整團隊結構。此外，4大會計師樓之一的畢馬威（KPMG）於今年2月裁員2%後，據報近日再傳出將裁減5%或1,950名美國員工，涉及多個部門。