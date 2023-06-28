港交所：力爭外國企業港上市

歐冠昇接受外媒訪問時指出，正積極吸引外國公司來港上市，首先考慮東南亞，然後是當地且在內地開展業務的公司，以及歐洲企業，預計企業來港上市的興趣只會逐漸增長。

值得留意的是，中國證監會今年3月實施上海境外上市備案制度，惟成員包括外資投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）最新反映，不少投行、法律和審計專業人士對最新規定的界線感到模糊，期望中證監可以提供解決方案。該協會透露，內地與香港監管機構將商議有關議題，對解決問題感樂觀。

恒指越萬九 北水沽貨 香港證監會中介機構監察科總監黃守輝出席ASIFMA中國資本市場論壇時指，新制度可以讓海外投資者更安心企業合規，而不再是依賴法律團隊提供的意見來評估合規水平。同時引述中證監網站資料，截至5月底，當局已收到41家有意在港上市、9家有意美國上市的內地企業報備，其中兩家已完成程序。

至於港股市況，恒生指數在連跌5日後顯著反彈，重上萬九點大關，盤中最多升432點，收市報19,148點，漲354點或1.88%，不過，全日成交僅得918.47億元，港股通轉淨沽出73.59億元。