港交所：力爭外國企業港上市
市況疲弱恐拖累新股市場，惟香港交易所(00388)歐冠昇大派「定心丸」，在中美緊張關係下，香港與內地互聯互通加強，將吸引更多國際公司在港上市。
歐冠昇接受外媒訪問時指出，正積極吸引外國公司來港上市，首先考慮東南亞，然後是當地且在內地開展業務的公司，以及歐洲企業，預計企業來港上市的興趣只會逐漸增長。
值得留意的是，中國證監會今年3月實施上海境外上市備案制度，惟成員包括外資投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）最新反映，不少投行、法律和審計專業人士對最新規定的界線感到模糊，期望中證監可以提供解決方案。該協會透露，內地與香港監管機構將商議有關議題，對解決問題感樂觀。
恒指越萬九 北水沽貨
香港證監會中介機構監察科總監黃守輝出席ASIFMA中國資本市場論壇時指，新制度可以讓海外投資者更安心企業合規，而不再是依賴法律團隊提供的意見來評估合規水平。同時引述中證監網站資料，截至5月底，當局已收到41家有意在港上市、9家有意美國上市的內地企業報備，其中兩家已完成程序。
至於港股市況，恒生指數在連跌5日後顯著反彈，重上萬九點大關，盤中最多升432點，收市報19,148點，漲354點或1.88%，不過，全日成交僅得918.47億元，港股通轉淨沽出73.59億元。
騰訊控股(00700)最大股東、荷蘭上市的Prosus公布，其與母企Naspers不再交叉持股，刺激Prosus及Naspers股價分別曾漲9.97%及10.55%。交叉持股安排原意是縮窄兩企及他們和騰訊股份價值之間的折讓，但事與願違，驅使Prosus要減持騰訊作為回購的資金。是次交易直接推升兩企股價，變相不用減持騰訊已收到部分效果，Prosus行政總裁則稱，取消交叉持股容許公司繼續回購「很多年」。
另外，再有中資企業加入港股行列。內地跨省供熱服務供應商慧居科技(02481)今日起至下周一招股，以每股招股價介乎3至4.2元，發行7,560萬股H股，集資最多3.17億元；每手1,000股H股，入場費4,242.36元，預期7月10日掛牌。
藥師幫暗盤帳賺三成
至於今日首掛的內地醫藥服務平台藥師幫(09885)，超購4.6倍，一手中籤率30.01%，抽6手穩獲一手。上市前夕在3大暗盤交易場做好，於輝立收報26元，較招股價20元升30%，每手帳賺1,200元，而在耀才及富途分別收升29%及25.5%。
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