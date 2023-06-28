上市公司私有化常因股價交投不理想

港股近年私有化退市宗數

私有化公告列舉的理由基本上都有交投稀疏，如「維持上市地位的成本不斷上升，違背了上市的原意……並無真正從維持在聯交所的上市地位中獲得任何實際商業利益」、「未能充分用其現有上市平台作為長期增長的資金來源」。

2005年至今151家私有化退市公司中，有接近40%（59家）在2020年或之後完成。即使除牌日與宣布私有化之日有差距，股價與交投不理想亦不可完全歸咎大環境，可是經濟受損和中美關係惡化等大環境下，港股交投疲弱且估值長期受壓，無法反映資產價值，選擇乾脆退市的上市公司確實愈來愈多。

專家預期宗數高企 宏高證券投資經理梁杰文估計，控股股東把上市公司私有化的宗數會高企，一來本港經已恢復正常通關，方便控股股東籌備私有化；二來大市估值與交投真的低迷，實屬降低私有化成本。

對於有投行認為，資金成本高昂或會抑制私有化，他稱，關鍵始終是控股股東是否認為市場對其生意所給予的估值太低，如果是，就會願意出手，況且開曼群島這個上市公司熱門註冊地，已於去年取消「數人頭」制度，掃除私有化流產的一大阻力。

梁慨嘆，以當前經濟和地緣政治局勢，中長期都不見明顯好轉的契機，暫時且看美國息口見頂或掉頭減息的提振；而過去上市公司管治問題叢生，損害投資者信心，也令港股乏力。搞特殊目的上市公司（SPAC）、特專科技上市通道、港幣─人民幣雙櫃台不能改變港股流動性差問題，加強拉攏內地和中東資金參與香港金融市場成效有待觀察，不明白為何港府要調高印花稅，對成交額低企好像若無其事。