新世界恐失現金牛 難維持業績股息
去年底債務淨額1292億
今年2月新世界發展宣布對業務進行策略性檢討，投資銀行高盛認為今次交易為該檢討的進展，可以改善新世界財務狀況，特別是淨資產負債率，並且為新世界股東釋放出約8.1%的特別息收益率。以列帳基準計，交易完成和派發特別股息後，新世界發展淨資產負債比率將會由約47%降至約43%。該行維持新世界發展「買入」的投資評級，目標價32.5元。
另一投行富瑞表示，淨負債率雖然改善不多，但交易令新世界發展取得淨現金178億元，可擴大其再融資的彈性。惟失去新創建令新世界發展未來盈利充滿挑戰。在截至去年12月底止的上半財年，新創建核心業務應佔經營溢利16億元，相當於新世界發展的29%。未來新世界發展單靠地產業務，需要時間去補回新創建的盈利。該行予新世界發展「持有」評級，目標股價23元。
亦有分析認為，交易令整個新世界系的公司業務架構更清晰，專注於地產業務的新世界發展可獲重新估值的機會，或重獲房地產基金的青睞，有助收窄與同業估值的差距。不過，香港股票分析師協會主席鄧聲興提出相反觀點，指出同為地產股的長實集團(01113)亦持有多項英國公用事業，與地產本業不相關，但股價折讓少於新世界發展，顯然後者去年底綜合債務淨額1,292億元在現今高息環境下才是致命傷。
作價較上年NAV折讓9.9%
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指出，新世界發展股東每持一手可獲派1,590元特別股息，相信小股東會樂於贊成交易方案。惟每股9.15元的要約價對新創建股東而言，較去年底未經審核綜合資產淨值（NAV）10.15元折讓9.9%。加上有不少新創建股東以收息作為投資目的，但要在香港尋找營運紀錄良好的穩定高息股，選擇並非太多，都成為新創建股東會否接納要約的變數。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：