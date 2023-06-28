新世界恐失現金牛 難維持業績股息

去年底債務淨額1292億 今年2月新世界發展宣布對業務進行策略性檢討，投資銀行高盛認為今次交易為該檢討的進展，可以改善新世界財務狀況，特別是淨資產負債率，並且為新世界股東釋放出約8.1%的特別息收益率。以列帳基準計，交易完成和派發特別股息後，新世界發展淨資產負債比率將會由約47%降至約43%。該行維持新世界發展「買入」的投資評級，目標價32.5元。

另一投行富瑞表示，淨負債率雖然改善不多，但交易令新世界發展取得淨現金178億元，可擴大其再融資的彈性。惟失去新創建令新世界發展未來盈利充滿挑戰。在截至去年12月底止的上半財年，新創建核心業務應佔經營溢利16億元，相當於新世界發展的29%。未來新世界發展單靠地產業務，需要時間去補回新創建的盈利。該行予新世界發展「持有」評級，目標股價23元。

作價較上年NAV折讓9.9% 匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指出，新世界發展股東每持一手可獲派1,590元特別股息，相信小股東會樂於贊成交易方案。惟每股9.15元的要約價對新創建股東而言，較去年底未經審核綜合資產淨值（NAV）10.15元折讓9.9%。加上有不少新創建股東以收息作為投資目的，但要在香港尋找營運紀錄良好的穩定高息股，選擇並非太多，都成為新創建股東會否接納要約的變數。