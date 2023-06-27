產經

輪商精選：估恒指續跌 可留意67694

內地媒體報道，剛過去的端午節長周末，整體鐵路及公路等客運量恢復程度低於五一假期，但仍較去年端午節增長近九成，及恢復至2019年約77%的客流量，當中又以中短途客流為主。港股周一經過早前4連挫後，恒指續跌近100點，失守18,800點關口。如續看淡可考慮恒指貼價熊證67694，收回價19,219點，2026年1月到期，實際槓桿10倍。相反，如認為內地消費逐步恢復，看好可留意恒指價外認購證15152，行使價20,000點，2023年9月到期，實際槓桿15.6倍。
看淡美團吼14417
不過，內地官員於外訪時表示，經濟長期向好的基本面保持不變。對經濟周期敏感的美團(03690)及阿里巴巴(09988)等科企周一跌幅不足1%，當中美團於20天線近124元待變，如憧憬政策支持，看好可留意美團價外認購證16851，行使價150元，2023年12月到期，實際槓桿5.1倍。相反，美團連跌5日，續看淡可參考中短期認沽證14417，行使價111.11元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。
阿里周一亦受制於20天線約84元。市場憧憬旗下分拆上市將逐步落實，有傳盒馬將打頭陣於11月排隊上市。如料分拆業務帶來價值重估，看好可考慮阿里價外認購證29079，行使價92.88元，2023年12月到期，實際槓桿4.9倍。相反，如看淡可留意阿里中期認沽證15645，行使價77.88元，2023年11月到期，實際槓桿5.1倍。
近日有汽車國策支持的比亞迪股份(01211)回試20天線，至今仍處於20天線約252元上方，如看好國策支持可留意比亞迪價外認購證29292，行使價308.88元，2023年9月到期，實際槓桿9.4倍。相反，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡將比亞迪H股持股比例從9.21%減至8.98%，如看淡可參考中期認沽證17905，行使價230.3元，2023年12月到期，實際槓桿4.3倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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