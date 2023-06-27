輪商精選：估恒指續跌 可留意67694
內地媒體報道，剛過去的端午節長周末，整體鐵路及公路等客運量恢復程度低於五一假期，但仍較去年端午節增長近九成，及恢復至2019年約77%的客流量，當中又以中短途客流為主。港股周一經過早前4連挫後，恒指續跌近100點，失守18,800點關口。如續看淡可考慮恒指貼價熊證67694，收回價19,219點，2026年1月到期，實際槓桿10倍。相反，如認為內地消費逐步恢復，看好可留意恒指價外認購證15152，行使價20,000點，2023年9月到期，實際槓桿15.6倍。
看淡美團吼14417
阿里周一亦受制於20天線約84元。市場憧憬旗下分拆上市將逐步落實，有傳盒馬將打頭陣於11月排隊上市。如料分拆業務帶來價值重估，看好可考慮阿里價外認購證29079，行使價92.88元，2023年12月到期，實際槓桿4.9倍。相反，如看淡可留意阿里中期認沽證15645，行使價77.88元，2023年11月到期，實際槓桿5.1倍。
近日有汽車國策支持的比亞迪股份(01211)回試20天線，至今仍處於20天線約252元上方，如看好國策支持可留意比亞迪價外認購證29292，行使價308.88元，2023年9月到期，實際槓桿9.4倍。相反，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡將比亞迪H股持股比例從9.21%減至8.98%，如看淡可參考中期認沽證17905，行使價230.3元，2023年12月到期，實際槓桿4.3倍。
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