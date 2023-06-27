居屋減價：康栢苑劈180萬獲承接

市況回落，即使以用家主導的未補價第二市場居屋，近日都錄劈價成交，藍田康栢苑三房單位累減180萬元後，獲公屋客以480萬元購入。

中原廖忠堅表示，上址為E座中層4室，實用面積約645方呎，最初開價660萬元，期間曾多次調整叫價，累積減幅約27.3%，成交呎價約7,442元。

愉翠苑不足4年蝕9% 部分單位劈至損手出貨。世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑O座高層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，減價48.2萬元後，在第二市場以546.8萬元沽，成交呎價約10,536元，原業主持貨不足4年，帳面蝕53.2萬元，單位期內跌價約9%。

樓齡較新的綠置居都要減價才有承接。世紀21富山黃澤龍指，新蒲崗景泰苑高層25室一房單位，實用面積約288方呎，放盤3個月，第二市場開價380萬元，其後減至336萬元成交，減幅約11.6%，成交呎價約11,667元，原業主於2017年以168萬元購入，持貨逾6年帳面升值約一倍。