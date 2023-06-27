黃竹坑商廈招租 每呎$24

金寶集團總部設於Metro South第1座3樓。左起為馬時亨、李秀恒、顏慧萍。

近年不少工業大廈活化轉型，金寶集團於黃竹坑的同類項目Metro South，打造成兩座相連的寫字樓及酒店，商廈目標呎租約24元水平，現正展開招租工作，並已有基金公司落實進駐，而酒店部分預計今年第四季開業。

酒店或末季開業 該集團主席李秀恒指出，物業位於黃竹坑道39至43號，與港鐵黃竹坑站之間設有蓋天橋連接，第一座為寫字樓，單位面積約2,057至8,536方呎，第二座為將於今年末季開業、主打月租的酒店Shama Hub，提供139間客房，戶型涵蓋開放式至兩房連套房間隔。

他指出，商廈部分昨正式招租，目標租客為金融創科行業，而本月初已有企業落實進駐，該基金公司承租2,000多方呎樓面，並透露另有兩家機構正在洽詢，包括一家非牟利機構。項目寫字樓可租樓面約8萬方呎，管理費每方呎約3.85元，總投資額約6億元。

此外，高力獲委託負責該廈的招租事宜，該行商業物業服務主管顏慧萍表示，近年已有不少國際企業落戶黃竹坑，預料該區租金平穩發展，整體寫字樓租金料升約2%。