5月甲廈空置率升至12.4%

5月各區甲廈空置率

中港兩地正式通關已4個多月，惟本港甲級商廈市場依然低迷。一份最新報告指出，截至5月底整體甲廈租金按月再跌約0.3%，已連跌約13個月，同時，空置率上升至約12.4%。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，上月整體甲廈呎租約54.4元，期間空置亦按月漲約0.1個百分點，已連升兩個月。以分區計，中環空置率也升至約9.2%，較4月多約0.2個百分點，九龍東商廈空置率漲至約20%，按月再增約0.5個百分點。

其他地區甲級寫字樓空置則下跌，其中，灣仔及銅鑼灣與港島東商廈空置率分別達9.7%及12.4%，按月同跌約0.2百分點。而尖沙咀亦較4月低約0.1個百分點至10.8%。至於5月甲廈市場錄約16.5萬方呎樓面的負吸納量，較4月的逾24.51萬方呎明顯有改善。

此外，近期街舖成交轉旺，灣仔交加街12號地下G及H1號舖，建築面積約300方呎，以約1,668萬元登記易手。該舖每月租金收入約3.9萬元。

荃灣舖2.76億放售 另方面，有資深投資者放售荃灣商場連租約舖位，利嘉閣（工商舖）地產潘榮德稱，代理出售荃灣荃威花園一期商場地下連2樓部分，總面積約38,013方呎，業主叫價約2.76億元，平均呎價約7,261元。據悉，該批舖位由資深投資者羅守輝或有關人士持有。物業租客為護老院，月租115萬元。據了解，項目去年曾叫價約3.4億元放售，最新放售價低約18.8%。